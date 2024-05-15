「背著善宰跑」玩穿越 偶像、粉絲相互救贖

「背著善宰跑」闖出好口碑。(取材自微博)

韓劇 「背著善宰跑」跑出偶像和粉絲的雙向救贖，從身體殘缺、重度憂鬱和夢想落空的角度探討，加上穿越的懸疑感，讓追星題材有了新高度。男女主角邊佑錫、金惠奫更是藉由該劇人氣竄升，兩人從戲劇小咖到成為主角，收放自如的演技令人眼睛一亮。

「背著善宰跑」改編自網路小說「明天的第一」，主題設定為粉絲和偶像的浪漫愛情故事，乍看有些危險，畢竟以追星為題，一旦操作不慎就有可能被批到體無完膚，也因此該劇選角一找就找了3年，許多人光看主題就拒絕演出。

邊佑錫是模特兒出身，演出「背著善宰跑」人氣攀升。（圖／愛奇藝國際站提供）

細品劇情，看點滿滿，首集偶像生命無預警被終結，女主角因緣際會穿越時空，想要改變命運拯救對方，卻意外發現自己才是被救贖的一方，種種機緣安排讓人拍案叫絕。

邊佑錫是模特兒出身，和南柱赫同期星路卻不太順，試鏡不下百次仍苦無表現機會。這次首度擔綱男主角，32歲的他演起高中生得心應手，將青少年的委屈、不甘演得絲絲入扣，也讓這部劇和他自己都成為新一季黑馬，他日前趁著這股人氣，宣布展開亞洲巡演，6月要赴台舉辦粉絲見面會。

金惠奫則有「惡女專業戶」封號，曾打敗IU奪下青龍獎最佳新人女演員，演技早獲認可。這次人設大翻轉，演繹下半身癱瘓的追星少女，偶像成為生活動力的單純心情可愛到讓人產生共感，此外，首集她從輪椅上滾入河中的場面是吊鋼絲拍攝，相當敬業。