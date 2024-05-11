回應與韓韶禧、惠利感情風波 柳俊烈：沉默承擔批判

柳俊烈在戀情風波後首度面對媒體。(取材自Instagram)

韓星柳俊烈日前出席Netflix 新劇「The 8 Show」記者會，和千瑀嬉（千玗嬉）、朴正民等演員一起宣傳。這是柳俊烈走過感情風暴後首度公開露面，韓媒火力全開猛攻，問他為何龜縮至今。

柳俊烈先前被爆出和韓韶禧交往，雙方認愛後卻遭柳俊烈前女友惠利一句「真有趣」，陷入疑似劈腿、無縫接軌等三角戀疑雲。韓韶禧不甘心被懷疑是第三者，直接對槓惠利、開戰酸民，最終選擇和柳俊烈分手。

柳俊烈放任前任和現任女友隔空大戰，韓媒直接問他分手後首次露面宣傳，會不會壓力山大？柳俊烈一臉無奈回答：「關於我私生活相關的話題，當時在社群網路上出現了各種文章，都非我本意。我覺得比起一一回應，保持沉默來承擔大家的批判才是最好的。」

此外，柳俊烈自稱是環保人士，代言綠色和平卻被抓包去美國打會破壞水土保持的高爾夫球，他坦言回來後看了各界批評指教，這也成為他好好反省的契機。而他提到這段時間是他「出道以來最煩惱、辛苦的時期」，其他私生活的問題，為了不造成其他人困擾，懇請媒體在個人訪談時再問。