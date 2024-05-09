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要粉絲求丈夫打無痛分娩 生田斗真道歉仍挨罵

娛樂新聞組╱綜合報導
生田斗真發言不當事件持續延燒。(取材自Instagram)
生田斗真發言不當事件持續延燒。(取材自Instagram)

日本男星生田斗真因為在社群媒體要懷孕女粉絲「求老公」讓她打無痛分娩而被「炎上」，他對發言不當致歉，不過許多網友不買帳，認為他根本不知道錯在哪裡，事件持續延燒。

生田斗真先前在Instagram限時動態回答粉絲的問題和評論，當時有一名女粉絲說：「我現在懷孕9個月，快要生了好害怕。」生田斗真對此回覆：「要不要撒嬌求老公讓妳打無痛（分娩）。」這番發言隨後遭到「炎上」（引發批評）。

網友表示，「這真的是生田斗真本人回覆的嗎？對著一個即將冒著生命危險生產的人，不應該這麼說吧」、「太小看生產這件事了吧」。

有網友說，「生田斗真你如果要動手術，會求老婆讓你麻醉嗎」、「生產的恐怖，並不是打無痛分娩就可以解決的，這種想法真恐怖」、「你怎麼會有這種想法？就連同樣身為男性的我也無法理解」。

生田斗真隨後在限動發文回應：「我的發言似乎傷害了一些人，抱歉。」他解釋說：「我的理解是，（無痛分娩）雖然要花一些費用，但不失為可以緩和內心恐懼感的一個重要選擇，因此建議她可以和家人好好商量，但我的發言沒有充分傳達我的意思。」

生田表示：「我可能用了奇怪的表達方式，往後會更加注意！對提問的粉絲感到很抱歉，我會替妳加油！」只是他這番解釋，仍有不少網友認為他沒搞清楚自己錯在哪裡，就連專業人士也出面批評。

婦產科醫師宋美玄在社群媒體X發文說：「問題在於他說『求』老公讓她打無痛分娩，這是以丈夫握有經濟決定權為前提的說法。而且他的用字是『撒嬌請求』而不是『請求』，感覺是在裝可愛拜託對方。生產是一件會危及生命的事情，即使順利也要消耗很大的體力，還會損害身體，他理解這件事的重要性嗎？」

東京美容外科執行院長麻生泰表示：「我認為無痛分娩是21世紀醫療的基本。當然由於身體特性，有些人不容易被麻醉，無痛分娩比較困難，但我認為還是可以嘗試一下。而且，這不是需要老公許可才能做的事情。」

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