金秀賢「淚之女王」熱播 無緣百想視帝原因曝光

金秀賢在百想藝術大賞做出「淚之女王」中的經典表情。（取材自微博）

南韓 男星金秀賢主演「淚之女王」收視率大破紀錄，更以24.9％打敗「愛的迫降」，成為tvN頻道開台17年以來的收視率冠軍，但卻在百想藝術大賞入圍 極少獎項；金秀賢雖然一向被誇讚演技優秀，卻也未拿下視帝，僅拿下了人氣獎，粉絲雖然遺憾，不過他即將展開亞洲巡迴見面會，屆時將與粉絲互動，然則金秀賢未能得獎的原因，也有網友疑似發現了。

實際上，先前百想藝術大賞公布入圍名單時，評審提到金秀賢，就提到故事較為「陳腔濫調」，是因為金秀賢、金智媛的演技才撐住全場，主辦單位更坦言，這部劇之所以會如此受歡迎，都是因為金秀賢「有趣地把白賢佑這個角色的細膩、瀟灑、厭煩混合在一起，讓人又哭又笑」。

金秀賢仍開心以「淚之女王」領取人氣獎。(取材自Instagram)

也有韓媒分析認為，「淚之女王」敗在播出時機有些尷尬，百想參賽的作品囊括去年4月1日起至今年3月31日止播出的作品，而「淚之女王」今年3月9日才開播，僅靠著一半的故事參與評選，不免有些吃虧，因此不少人認為，如果能提早一個月播出，或許橫掃百想的就會是「淚之女王」，金秀賢更有望獲得大賞。

不過金秀賢獲得人氣獎已經很開心，更在獲獎時表示「能遇到這樣好的作品，然後拿到這樣珍貴的獎，我真的非常開心，將來我會成為一名能給大家帶來幸福，然後自己也能變得幸福的演員，謝謝大家」，在後台還與湯唯 等藝人合照，心情仍很不錯。