金秀賢擦身視帝...後台合體湯唯 超夢幻照片出爐

湯唯合體金秀賢。（摘自Instagram）

第60百想藝術大賞甫落幕，中國影后湯唯 身為去年影后得獎人，今年擔綱頒獎人，也開心帶著自身的團隊在深夜秀出一連串合照，湯唯並秀出在餐會活動的一連串照片，並與金秀賢、朴寶劍合照，金秀賢雖然最後沒拿視帝，但拿下人氣獎，心情依舊極佳，與湯唯合照時也保持完美狀態。

湯唯與朴寶劍合照。（摘自Instagram）

湯唯昨日在百想大獎致詞時自由切換中、英、韓3種語言，她透露：「2005年，我生平第一次出國，我所去的地方是韓國光州戲劇節，我作為舞台劇 演員見到了韓國觀眾，2009年，我在西雅圖遇到了安娜，從此我與韓國電影結緣，2011年，我跟著「晚秋」第一次登上了百想的領獎台，去年，又因為「分手的決心」 ，我再次來到了百想，得到了獎。」近乎完美的語言能力引起全場熱烈掌聲。並在最後頒獎給「破墓」金高銀。

湯唯拍下仍在當兵的李到晛。（摘自Instagram）

出席活動前一天，湯唯也在Instagram秀出去年的照片集錦，合照大咖還包括她的好友宋慧喬 ，以及兩位後輩朴寶劍、秀智，並開心寫下「睡前，突然跳出的相簿回憶，太神奇了，它怎麼知道明天是百想？」對於今年能重返百想大賞一事相當開心。