新「幕府將軍」進軍艾美獎 不一定贏舊版？

真田廣之（左）與澤井杏奈都被看好以「幕府將軍」入圍艾美獎視帝、視后。（取材自IMDb）

日星真田廣之領銜的迷你影集「幕府將軍」推出後備受好評，也成為歐美觀眾近期討論最熱烈的一齣戲，各方看好該劇有望強勢進軍電視節目最高榮譽「艾美獎 」，不過1980年根據同一部小說改編的迷你影集，不僅開出超高收視、製造強大話題，也曾拿下艾美獎最佳迷你影集大獎，一般認為新版「幕府將軍」在艾美獎上不一定能贏舊版。

新舊兩版「幕府將軍」雖然都是根據詹姆斯克拉威爾（James Clavell）的原著改編，可是角度與手法大有不同，才剛完結的新版更有「日本 大河劇」的味道，吸引了不少歷史迷的關注。而1980年在美國播映的舊版，則是因為當年鮮少有在全美黃金時段播映的日本主題戲劇，加上編導又刻意不在所有日本角色開口講日語對白時打上英文字幕，觀眾被迫和白人男主角一樣猜測他們講話的內容，反而更增加對男主角處境的認同感，意外收到奇效，不只收視轟動到全美數千萬人收看首播，也有人開始互相以日語問候早安，掀起1980年代美國的東洋熱。

因而1980年版「幕府將軍」獲得熱烈迴響，連在艾美獎都拿下14項提名，飾演白人男主角的李察張伯倫（Richard Chamberlain）、扮演日本大將軍的三船敏郎、飾演通英語貴族夫人的島田陽子，分別入圍 了迷你影集類的視帝視后。該劇的編劇、導演、攝影、剪輯、服裝設計等也都入圍，最後拿下最佳迷你影集等三座獎。

21世紀是電視影集的黃金年代，品質一流的好戲層出不窮，尤其在迷你影集的範疇更是強片如林，「幕府將軍」固然叫好，「無間警探：闇夜國度」（True Detective）、「化學課」（Lessons in Chemistry）、「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer）、「冰血暴」（Fargo）等都被視為有厚望打進艾美獎入圍名單的強棒，「幕府將軍」並未一枝獨秀。