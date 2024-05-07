百想60／宋仲基、宋慧喬要同框了？離婚5年首度同場

宋慧喬。（取材自Instagram）

第60屆南韓百想藝術大賞7日在當地時間下午5時於三成洞COEX登場，去年以「黑暗榮耀」首奪視后的宋慧喬 ，甫在上周證實會擔任頒獎人，恰巧她的前夫宋仲基 因為以「禍亂：地下秩序」入圍 最佳男配角，同樣確認也會出席，這也是兩人自5年前離婚後的首度出席同場活動，是否同框、互動也令人好奇。

百想藝術大賞將於頒獎，出席陣容已於上周末完整公開，由於迎向第60屆，陣容空前盛大，更邀請超過百名嘉賓，各部門的入圍名單也幾乎全數出席，最引人注目的就是「雙宋同框」，如今宋仲基已經另外再婚生子，宋慧喬也走出昔日的偶像光環，屢獲大獎成為演技派女星，兩人是否會刻意迴避或是直接互動也引人好奇。

宋仲基今年客串「淚之女王」，也以「禍亂」入圍電影類最佳男配角。（取材自Instagram）

此外，去年因為主演「黑暗榮耀」結緣相戀的林知衍、李到晛都會出席，兩人相隔1年後仍在熱戀，李到晛休假時都會陪女友一起出外約會吃飯，今年林知衍以「有院子的家」入圍視后，李到晛則以「破墓」入圍電影部門最佳男新人，李到哯雖在當兵，但已經趁休假特別出席典禮，兩人也是繼由去年百想大賞之後再度同台。

李到晛與林知衍大方認愛。（取材自李到晛、林知衍Instagram）

而在人氣獎部分，男性以金秀賢奪冠，以562萬票打敗第二名的金宣虎331萬票，而他今年因為「淚之女王」讓人氣再上層樓，是否能再度獲得視帝也令人期待，超人氣女團IVE隊長安兪真去年主持眾多節目，入圍本屆最佳女子綜藝獎，她則以125萬票打敗「破墓」金高銀，兩位明星獲獎時也勢必會成為典禮一大佳話。