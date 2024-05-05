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LISA同框「緋聞男友」現身邁阿密 巧妙搭配出另類情侶裝

記者曾智緯／即時報導
LVMH集團主席三公子Frédéric Arnault（左一）、LISA（左二）與品牌高層、KITH創辦人Ronnie Fieg（右一）。(圖／TAG Heuer提供)
LVMH集團主席三公子Frédéric Arnault（左一）、LISA（左二）與品牌高層、KITH創辦人Ronnie Fieg（右一）。(圖／TAG Heuer提供)

不再避嫌了？南韓天團Blackpink成員LISA被傳出與LVMH集團主席三公子Frédéric Arnault戀愛後，兩人私下互動都被外界放大檢視。日前除了被民眾直擊一同逛花園、吃冰淇淋之外，現在更直接現身邁阿密品牌活動，還大方同框合影，讓人覺得是否要認愛了？

LVMH集團下的腕表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）日前在邁阿密舉辦聯名潮牌KITH新表上市活動，現場除了有品牌大使Alexandra Daddario、NBA球星Jonathan Kuminga等人到場支持之外，身為品牌前CEO的Frédéric Arnault也一同出席。但引起網友們討論的便是Blackpink成員LISA也以一身黑色貼身腹部鏤空連身褲裝，搭配Louis Vuitton手提包現身。因為LISA不僅與KITH創辦人Ronnie Fieg開心合影，展露招牌甜美笑容之外，還不甩爭議大方跟「緋聞男友」Frédéric Arnault、泰格豪雅品牌高層同框，讓人猜測是否要公開戀情了？

另外，LISA因為是Celine的品牌大使，所以公開露面時多是搭配其袋包，善盡代言職責。不過此次的邁阿密活動，卻是拎了同集團的Louis Vuitton手提包，也使人懷疑是否與Celine合作結束，將要擁抱其他品牌。因為與之同框的Frédéric Arnault便身穿了Louis Vuitton的塗鴉男裝，兩人像是巧妙的搭配出另類「情侶裝」，宛如認愛的行徑讓許多粉絲直呼「實在太登對了」、「坐等官宣」。

Blackpink LISA（左）與品KITH創辦人Ronnie Fieg（右）...
Blackpink LISA（左）與品KITH創辦人Ronnie Fieg（右）。(圖／TAG Heuer提供)

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