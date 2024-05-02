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日本前童星 涉殺一對夫妻毀屍被捕

娛樂新聞組╱綜合報導
若山耀人曾演過「軍師官兵衛」、「為了N」，以童星之姿相當活躍。（取材自X平台）
若山耀人曾演過「軍師官兵衛」、「為了N」，以童星之姿相當活躍。（取材自X平台）

關於日本栃木縣那須町4月被發現兩具焦屍的命案，東京警視廳與栃木縣警方組成的聯合搜查本部，近日依損壞屍體罪嫌逮捕前童星若山耀人。若山曾演過日劇「軍師官兵衛」中的要角。

日媒Sponichi Annex報導，尚不清楚20歲的若山是否承認犯行，不過他被警方懷疑為雙屍命案的「執行者」之一。包括若山在內，警方到目前為止已逮捕涉案四名犯嫌。

若山曾以童星身分演出許多電視劇與電影。他在2014年播放的日本放送協會（NHK）大河劇「軍師官兵衛」中，飾演男主角黑田官兵衛的童年時代，2013年12月10日也與同劇演員岡田准一及柴田恭兵共同出席「軍師官兵衛」的試映會。

此外，若山曾在2012年的日劇「我的學生是惡夢」飾演主角的同學，並出演過2018年NHK的連續劇「人情武士獻美食」第二季。

若山日前在千葉市若葉區友人家中遭警方帶回拘留。他涉嫌在命案遺體被發現前一天的4月15日晚間，向另一名25歲的犯嫌借車後，在東京都一處空屋內對命案中的死者夫婦施暴，接著載著這對夫婦前往栃木縣。

日本放送協會（NHK）報導，根據警視廳說法，這起命案中最新被捕的人為若山與韓國籍的20歲犯嫌，兩人疑似與另外兩名已被逮的犯嫌共謀，4月16日涉嫌在栃木縣那須町點火損壞一對夫婦遺體。

命案中的兩名死者為在東京都內一家公司擔任幹部的55歲寶島龍太郎，及其56歲妻子寶島幸子。

若山耀人被警方以涉嫌損害遺體被逮捕。(YouTube截圖)
若山耀人被警方以涉嫌損害遺體被逮捕。(YouTube截圖)

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