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金秀賢第3次暴紅 「淚之女王」打敗「愛的迫降」

娛樂新聞組／綜合報導
觀眾就愛看金秀賢哭戲。(影片截圖)
觀眾就愛看金秀賢哭戲。(影片截圖)

由金秀賢和金智媛主演的「淚之女王」收視率屢創新高，先前播出的第12集，成功打敗「愛的迫降」、「孤單又燦爛的神—鬼怪」，成為電視台tvN電視劇首都圈收視冠軍。讓金秀賢繼「擁抱太陽的月亮」、「來自星星的你」之後，迎來第三個演藝事業全盛期。

雖然和「愛的迫降」假戲真做的CP感不同，但金秀賢和金智媛憑藉著高超演技，讓觀眾充滿強烈代入感和浪漫粉紅泡泡。就算中途遇到金秀賢的陳年緋聞攪局，觀眾也不離不棄。

金智媛在劇中身患絕症，原本跟金秀賢離婚，卻意外地感情突飛猛進，演變成如膠似漆。目前劇情進展到金智媛有望動手術保命，但卻面臨失憶風險，讓觀眾相當揪心。

金秀賢決定錄影給愛妻，三分半鐘的獨角戲真情告白，觀眾也跟著他落淚。因為太期待看到後續發展，之後收視率還有望繼續飆漲，成為金秀賢和金智媛的代表作里程碑。

據「淚之女王」編劇朴智恩表示，一開始便鎖定金秀賢主演，被問原因時她說：「他就是最好的不是嗎？」充分展現對他的信任，金秀賢也為此降價接演。

最讓觀眾津津樂道的是，金秀賢在每集中幾乎都有哭戲，不管是因為入贅生活過得憋屈而在酒後搞笑哭喊，或是德國深情淚吻、不捨老婆金智媛病情加重的雨中痛哭，都令觀眾印象深刻。 

觀眾就愛看金秀賢(右)和金智媛浪漫談情。(取材自IMDb)
觀眾就愛看金秀賢(右)和金智媛浪漫談情。(取材自IMDb)

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