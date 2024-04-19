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龜梨和也台灣宣傳行被讚超帥 獻飛吻與粉絲打勾勾

記者陳建嘉／即時報導
龜梨和也上周來台為「怪物樵夫」舉辦影人見面會。(網銀國際影視提供)
龜梨和也上周來台為「怪物樵夫」舉辦影人見面會。(網銀國際影視提供)

日本恐怖名導三池崇史執導新片「怪物樵夫」，集結龜梨和也、菜菜緒、吉岡里帆、染谷將太、中村獅童、澀川清彥多位實力派卡司，男主角龜梨和也上週到台3天2夜宣傳，並一連舉辦3場影人見面會活動，與觀眾相見歡。活動上被問及會如何推薦電影時，有位粉絲大喊「說龜梨和也很帥！」龜梨和也先是害羞一笑，接著又打趣說「對，可以先說我很帥，然後再推薦電影內容。」

龜梨和也在片中飾演患有精神疾病的雙面律師，為了隱瞞不為人知的身分，同時抵擋來自面具殺人魔的致命襲擊，而開始與身邊眾人不斷猜疑推拉，面臨各方危機，他分享「二宮彰其實是一個孤獨的存在，在正常與精神異常的自己相互衝突時，他會有很多的內心痛苦和糾結。」提到讓自己入戲跟下戲的方法，龜梨和也透露他在每次表演時，都會讓自己只專注在當下的角色與情境之中，不去想角色以外的任何事情。拍攝結束後則是會讓自己徹底放空，什麼都不想，讓自己能從角色中脫離出來。

聊到飾演角色的方式時，龜梨和也還親自示範浮誇的壞人大笑，獲得全場觀眾的歡呼鼓掌認可。還跟觀眾比小拇指，做出約定打勾勾的手勢用中文說「打勾勾」，要大家推薦親友去看。最後一場見面會結尾時，更繞全場一周與觀眾們一一互動，還做出飛吻動作，寵粉無極限，再度引起全場尖叫。

龜梨和也對觀眾送飛吻。(網銀國際影視提供)
龜梨和也對觀眾送飛吻。(網銀國際影視提供)

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