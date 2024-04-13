龜梨和也變「怪物樵夫」 克服恐高症跳天橋

龜梨和也再度訪台宣傳新片「怪物樵夫」，拿著片中道具開心合影。(圖／網銀國際提供)

日本 男神龜梨和也為了主演新片「怪物樵夫」日前訪台，展開三天兩夜的宣傳行程。他在記者會上展現親和魅力，一邊開心喝著珍珠奶茶，一邊受訪，更調皮表示，「我的嘴巴都是珍珠，等我一下，我先咬完」。他一抵台享用了最愛的小籠包，「有吃蝦仁、松露，全部口味都有吃」。

相隔六年再度訪台，龜梨和也表示，一下飛機就去吃小籠包，「我坐車看台北101，也希望有空檔可以去逛夜市」。主辦單位貼心獻上同樣帶有龜字名稱的龜記珍珠奶茶，讓龜梨和也相當驚喜，更自豪發現喝珍奶的訣竅，「就是吸管不要插太深，會吸到一堆珍珠，淺一點的話，就能同時喝到奶茶跟珍珠」。

龜梨和也提到機場有不少粉絲接機，甚至還看到有媽媽粉絲帶著小孩來追星，「我在演藝圈已有超過20年的資歷，代表她們可能是很久之前就喜歡我，我感到十分幸福，很感謝大家」。

這次在新片「怪物樵夫」扮演患有精神疾病的殺人魔，龜梨和也坦言非常難詮釋，最後與導演三池崇史討論後，決定以不誇張的低調方式呈現，也有許多刺激的動作戲。但他現實中其實很怕高，有段天橋上跳下來的場景，導演還要他先去體驗一下。他搞笑表示，「那是我覺得導演最暴力的瞬間」。

此外，日本導演佐藤嗣麻子為執導新片「陰陽師0」赴台參加金馬影展開幕儀式，該片由偶像明星山崎賢人、染谷將太主演，片中有許多華麗的特效場面，佐藤嗣麻子首次赴台出席活動，直呼開心，並說期待台灣觀眾都能喜歡這部電影。