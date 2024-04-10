我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

日本偶像天團「嵐」 5成員共創新公司

中央社東京10日綜合外電報導
「嵐」今年出道滿25週年，5名成員相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔共同成立新公司。（取自電視台畫面）
「嵐」今年出道滿25週年，5名成員相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔共同成立新公司。（取自電視台畫面）

日本人氣偶像團體「嵐」今天透過傑尼斯事務所（現改名SMILE-UP.）新設的經紀公司STARTO ENTERTAINMENT宣布，5名成員已經共同成立新公司。

日媒Sponichi Annex報導，「嵐」今年出道滿25週年，5名成員相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔今天聯名在STARTO ENTERTAINMENT的官網發布這項消息。

聲明指出，所有成員的年齡都已邁入4字頭，「希望未來能比過去更有自主性，做出比以往更具自主性的判斷，採取更有自主性的行動。更重要的是，希望可以讓每天支持我們的粉絲感受到我們更為親近。（我們）希望能夠更積極主動」。

聲明接著表示，5人多次討論這個想法，並成立了公司，「不過我們5個人的力量有限，因此希望未來能借助與我們共事至今的工作人員之力，繼續為展望未來做好準備」。

聲明最後稱「未來也請大家多多指教」，文末署名「嵐」及5位成員的名字。

日本傑尼斯事務所因為已故創辦人強尼喜多川的性侵醜聞，去年10月改名為SMILE-UP.，專注於賠償事務，且新設立一家經紀公司STARTO ENTERTAINMENT，讓原傑尼斯事務所藝人選擇與新公司個別簽約。

「嵐」的成員之一，二宮和也去年10月宣布離開事務所SMILE-UP.，以個人身分發展演藝事業，不過他也表示若「嵐」重新恢復活動，他一定不會缺席。

根據STARTO ENTERTAINMENT今天剛開設的官網，「嵐」仍屬於該公司的團體。

日本

上一則

和黃子佼解約 愛徒陳明珠：嚴重抵觸我的道德底線

下一則

離婚5年吐心痛內幕 梁靜茹回憶當時「難過蹲地淚崩」

延伸閱讀

英日政要齊聚華府 台海印太和平成共識

英日政要齊聚華府 台海印太和平成共識
110歲超級人瑞涌井富三郎 成日本最高齡男性

110歲超級人瑞涌井富三郎 成日本最高齡男性
日本自衛隊貼文「大東亞戰爭」惹議 修正後重新發文

日本自衛隊貼文「大東亞戰爭」惹議 修正後重新發文
日經：AI熱潮下 微軟將投資930億建置日本資料中心

日經：AI熱潮下 微軟將投資930億建置日本資料中心

熱門新聞

朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

2024-04-07 07:00
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

2024-04-07 12:04
安雅泰勒喬伊秀出婚紗照，證明已婚。圖／摘自IG

「精靈系女神」隱婚2年 IG突公布仙氣婚紗照

2024-04-03 10:01
張柏芝最近3、4個月來反常「神隱」。(取材自微博)

張柏芝「神隱」是被兒子氣到住院？ 16歲謝振軒遭爆做了這件事…

2024-04-07 21:30

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡