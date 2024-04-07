IU疫情後台北開唱 中文喊「幸福時光」

IU在台灣開唱，特別準備了長達3分鐘的中文講稿。（取材自Instagram）

南韓 歌手IU（李知恩）連2天在台北小巨蛋開唱，2場共2萬張門票開賣即售罄，暌違5年再赴台開唱，寵粉的她在台上刻意用中文表達對歌迷的感謝說：「我也真的很想你們。」

2017至2019年間IU曾連續3年赴台開唱，每場演出都一票難求，後來因疫情 導致赴台開唱紀錄中斷，直到今年才總算再次訪台，粉絲們依舊捧場，再次擠爆台北小巨蛋。

IU演唱會上個月門票開賣立刻被秒殺，不過仍有不少民眾到現場賭手氣，希望撿到清票後的門票，甚至還有歌迷4天前就到現場排隊，而如願搶到票後讓粉絲開心又激動，強調就算地震 也無法阻擋想看到IU的心，即便經歷許多困難，他開心說：「IU比較重要。」

最後一位排到現場票券的幸運兒是陳先生，人生首次追星獻給IU。他開心高呼：「像中頭獎，這輩子的運氣都用在今天了。」

首日演唱會IU還準備了長達3分鐘的中文講稿，除和粉絲打招呼、訴說想念，她也透露，為了用歌迷熟悉的語言和大家打招呼，她練了很久，「今天我們一起創造最幸福的時光。」讓現場粉絲嗨到不行。

IU抵台後認真彩排，網路上就已經有粉絲等不及到小巨蛋內「搶先聽」，並拍成影片上網分享。IU為台灣場準備的中文歌也因此曝光，選唱告五人的「唯一」，咬字清晰發音標準，大螢幕上播放的影片也貼心打上繁體中文字幕。

光是這些彩排花絮就讓粉絲激動不已，有人乾脆直接開起直播與友同樂，驚動主辦單位寬魚國際負責人邱瓈寬出馬制止。

為了防止人多失控，邱瓈寬不時到粉絲排隊區巡邏，嚴防亂事驚擾南韓貴客。除了場外排隊，小巨蛋場內從大廳到廁所也全是沒買到票的粉絲，在場館內「旁聽」，演唱會時間一到，大家紛紛拿出應援物品開始跟著合唱，隨著樂曲聲拍手驚呼；甚至有人在網路上發起惡搞活動要「爬進小巨蛋下水道聽IU演唱會」。