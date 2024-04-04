龜梨三搭菜菜緒 鬥智對決面具殺人魔
龜梨和也在日本恐怖名導三池崇史執導的電影「怪物樵夫」中，飾演患有精神疾病的雙面律師，為了隱瞞不為人知的身分，同時抵擋來自面具殺人魔的致命襲擊，而開始與身邊的人不斷猜疑推拉，該片也找來曾與龜梨和也3度合作的菜菜緒，菜菜緒更意外爆料自己曾被龜梨和也救過一命。
龜梨和也大讚菜菜緒是個非常有魅力、令他尊敬的演員。菜菜緒則透露，她曾被龜梨和也救過一命，原來是有次他們一起錄製節目時，她險些從1公尺高的舞台跌落，好在一旁的龜梨和也立刻抓住了她。
菜菜緒心有餘悸地說：「當時龜梨大喊了一聲『危險』，並立刻抓住了我的手臂，所以我才沒有受傷，不然我可能會摔到階梯上，甚至骨折或受更嚴重的傷，我真的非常感謝他。」龜梨和也則謙虛表示，他覺得自己左手訓練還不夠，打趣說如果他有片中「怪物」般的力量，就可以直接把她整個人救起來。
菜菜緒於「怪物樵夫」中飾演的是警視廳的側寫師戶城嵐子，追查面具殺人魔的下落時，與龜梨和也飾演的二宮彰接觸，逐漸對他產生懷疑，展開一場驚心動魄的鬥智對決。兩人在片中有多場驚險對峙的精采場面，有場戲菜菜緒太過入戲，緊張到連身上的麥克風都收到了她的心跳聲而調整重拍。菜菜緒表示「因為這場戲充滿了緊張感，感覺自己好像真的冒著生命危險在跟他對話一樣，所以心跳的非常快，是令我印象深刻的場景。」
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