龜梨三搭菜菜緒 鬥智對決面具殺人魔

龜梨和也主演「怪物樵夫」。（圖／網銀國際影視提供）

龜梨和也在日本 恐怖名導三池崇史執導的電影「怪物樵夫」中，飾演患有精神疾病的雙面律師，為了隱瞞不為人知的身分，同時抵擋來自面具殺人魔的致命襲擊，而開始與身邊的人不斷猜疑推拉，該片也找來曾與龜梨和也3度合作的菜菜緒，菜菜緒更意外爆料自己曾被龜梨和也救過一命。

龜梨和也大讚菜菜緒是個非常有魅力、令他尊敬的演員。菜菜緒則透露，她曾被龜梨和也救過一命，原來是有次他們一起錄製節目時，她險些從1公尺高的舞台跌落，好在一旁的龜梨和也立刻抓住了她。

菜菜緒心有餘悸地說：「當時龜梨大喊了一聲『危險』，並立刻抓住了我的手臂，所以我才沒有受傷，不然我可能會摔到階梯上，甚至骨折或受更嚴重的傷，我真的非常感謝他。」龜梨和也則謙虛表示，他覺得自己左手訓練還不夠，打趣說如果他有片中「怪物」般的力量，就可以直接把她整個人救起來。