輿論壓垮戀情 韓韶禧戀情見光死 疑嗆柳俊烈閉嘴不談

韓韶禧(圖)疑似不滿柳俊烈保持沉默。（取材自Instagram）

南韓 女星韓韶禧認愛柳俊烈短短兩周，戀情不敵輿論壓力見光死。韓韶禧經紀公司發出聲明證實此事，連帶道歉沒有好好照顧演員的心理狀態。

經紀公司表示，韓韶禧和柳俊烈已經分手，雙方都知道身為演員的責任更大，承諾不再為一己之私而消耗感情。韓韶禧先前因為個人感情造成自己和外界困擾，用了錯誤的溝通方式，公司代為道歉，也願意接受各界批評責備。

公司也自責沒有照顧好演員，對此難辭其咎，相關人員皆在反省。希望在改過之後外界繼續溫暖支持，未來韓韶禧會以健康的面貌重新回歸。

韓韶禧從認愛以來，不斷透過公開社群發表情緒性言論，她在部落格貼出妮可基嫚（Nicole Kidman）與前夫湯姆克魯斯 （Tom Cruise）離婚哏圖，向全世界昭告分手。有大批粉絲力挺偶像，留言大讚：「做得好，連我都覺得痛快，幸好結束了，跟只會閉嘴的迴避型人格交往，剩下的也只會是一片虛無的心意，妳這段期間受了傷，希望好好治癒…」

韓韶禧親自回覆留言：「就是啊，當事人只會閉嘴不談，我不管怎樣都想要做些什麼，但他卻說過段時間（大眾）就會忘了，但是該怎麼辦，我不能用保持沉默來對待那些我珍愛的粉絲」。