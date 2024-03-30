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不只喜多川 傑尼斯再傳2員工涉性侵 東山紀之證實了

娛樂新聞組╱綜合報導
東山紀之(圖)證實，除了強尼喜多川，還有兩名員工也是性侵加害者。(歐新社資料照片)
東山紀之(圖)證實，除了強尼喜多川，還有兩名員工也是性侵加害者。(歐新社資料照片)

日本傑尼斯事務所（現改名為「SMILE-UP.」）自遭到BBC揭露創辦人強尼喜多川性侵醜聞，整個娛樂帝國瓦解，社長也轉由東山紀之擔任，近日再爆消息，除了強尼喜多川，還有兩名員工也伸出魔爪，此事東山紀之也已證實。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，東山紀之接受英國BBC專訪透露，經社內調查，確認還有兩名員工對旗下未成年藝人性侵，SMILE-UP.沒有向警方提供線索，「從法律上考慮，我認為我們沒有這個權利，如果當事者提起訴訟，我們會全力配合。」

FNN採訪相關人士發現，其中一人曾經是東山紀之的經紀人，據知目前已經離開公司。

東山紀之表示，事務所尚未聯繫有關當局。「從法律面來看，我不認為我們有權這麼做。但如果相關人士提起刑事訴訟，我想我們會盡可能配合調查。」他表示，不清楚受害對象是否希望提起刑事訴訟，「甚至連他們（受害者）的身分都不清楚。」

他說，已經親自與200名聲稱曾受到侵犯的受害者對話，「我希望這能幫助治癒他們的心靈，即使收效甚微。我認為這是我的角色，我的重點就是與倖存者會面。」不過他坦承，沒有受過諮詢性侵受害者的正式訓練，也沒有相關經驗。

BBC報導刊出後，SMILE-UP.在官方網站公告，調查性侵問題的「再發防止特別小組」在去年8月29日的報告書中，「確認除了強尼喜多川之外，傑尼斯事務所的社員也存在性加害行為。」

公告並稱，對於兩名加害者，事務所「去年9月已對他們做了嚴正處理」，但為保護相關人士的隱私，以及避免毀謗中傷，將不公布細節。

刑事訴訟 日本

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