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孫錫久「露臀」表誠意 蟬聯南韓同志最愛演員

記者黃保慧／綜合報導
孫錫久在「神鬼對決」中首度挑戰記者角色。(圖／車庫提供)
孫錫久在「神鬼對決」中首度挑戰記者角色。(圖／車庫提供)

孫錫久主演的「神鬼對決」近日在韓上映，首日便創下單日觀影人次12萬7677名的成績。獲封「荷爾蒙噴發機」的孫錫久透露自己很引以為傲的一點，就是被南韓同志選為最喜歡的男演員第一名，而且已經連續兩年都穩居冠軍寶座。孫錫久表示：「同志朋友們對於流行趨勢很敏銳，所以我覺得若獲得他們的喜愛，似乎就成功了！」

身為目前南韓炙手可熱的演員代表孫錫久，自曝曾在電影「配對遊戲」中有露臀的場面，他笑說：「我可不是平白無故上了男同志的排行榜呢！」

孫錫久還分享自己曾在IG上看到男演員在作品中露臀的組圖，而他的露臀圖也和多位好萊塢男星的放在一起，這讓他感到很榮幸。孫錫久說其實當時工作人員說可以用替身演員，但他覺得應該要誠實坦率一點，就親自上陣，更開玩笑地說這樣才不會讓同志朋友們失望，他是很有誠意地用「真臀」上排行榜的。

他出道後曾飾演許多角色，警察、罪犯、律師、教授、廣告導演、軍官等都演過，這次他在片中首度挑戰詮釋記者「林商鎮」一角，他回想起準備過程表示：「原著小說的作者張康明先生是名記者，我曾和他單獨見面，學習記者具備的特點。特別的是，學習記者們如何進行採訪，以及將內容寫成報導的過程是最有趣的。」

孫錫久坦言自己覺得有使命感和正義感的角色並不有趣，他說：「因為覺得不夠人性化，『林商鎮』雖然有自己獨有的正義感，但卻不是大部分人認同的正義感，這點讓我覺得很有魅力，我想這應該就是本作的主題。這是部你會問『什麼是真的？』，因為這個人很沒出息，所以才會產生那樣的問題的故事。」

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