貼臉照外流 金秀賢與酒駕女星金賽綸熱戀ing？

金秀賢新劇「淚之女王」正在熱播中。(取材自臉書)

因酒駕退出演藝圈的金賽綸，凌晨發出一則Instagram限時動態，竟然是和金秀賢親密貼臉的合照。她大概30秒後驚覺大事不妙馬上刪除該則動態，但粉絲早就截圖，成為半夜熱議話題。

金秀賢的經紀公司則回應，戀愛傳聞是毫無根據，照片應該是過去同屬一間經紀公司時拍攝的，對於金賽綸這種行為的意圖完全不清楚。

金賽綸24日手滑上傳一張「金秀賢的親密貼臉合照」，照片雖在23秒內秒刪，但已經被廣大的網友截圖討論，南韓 論壇「theqoo」瞬間湧入千則留言討論，網友嚇歪表示「這是在交往的意思嗎」、「如果只是在釣魚 那她成功了」、「天阿」、「無言了」。

不僅如此，金秀賢所主演的戲劇「淚之女王」正在熱播中，最新一集播到他與女主角金智媛在德國 熱吻，怎料，戲劇剛播完，金賽綸就手滑親密照，令觀眾傻眼「太出戲了」、「正牌女友生氣了嗎」、「真的太衝擊了」。

金秀賢比金賽綸年長12歲，兩人平時完全看不出來有熱戀跡象。最近金秀賢的新戲「眼淚女王」正在熱播，劇迷正看好他和女主角金智媛合組螢幕CP，沒想到突如其來的親密照，讓劇迷們一秒出戲。

只是照片裡金秀賢頭髮瀏海略捲，有網友認為「這是舊照嗎」、「是最近的照片嗎」。這對情侶檔過去還曾有合作過，網友不忘把當年的合照貼出來，驚呼「時間過得真快」。