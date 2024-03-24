我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

貼臉照外流 金秀賢與酒駕女星金賽綸熱戀ing？

娛樂新聞組╱綜合報導
金秀賢新劇「淚之女王」正在熱播中。(取材自臉書)
金秀賢新劇「淚之女王」正在熱播中。(取材自臉書)

因酒駕退出演藝圈的金賽綸，凌晨發出一則Instagram限時動態，竟然是和金秀賢親密貼臉的合照。她大概30秒後驚覺大事不妙馬上刪除該則動態，但粉絲早就截圖，成為半夜熱議話題。

金秀賢的經紀公司則回應，戀愛傳聞是毫無根據，照片應該是過去同屬一間經紀公司時拍攝的，對於金賽綸這種行為的意圖完全不清楚。

金賽綸24日手滑上傳一張「金秀賢的親密貼臉合照」，照片雖在23秒內秒刪，但已經被廣大的網友截圖討論，南韓論壇「theqoo」瞬間湧入千則留言討論，網友嚇歪表示「這是在交往的意思嗎」、「如果只是在釣魚那她成功了」、「天阿」、「無言了」。

不僅如此，金秀賢所主演的戲劇「淚之女王」正在熱播中，最新一集播到他與女主角金智媛在德國熱吻，怎料，戲劇剛播完，金賽綸就手滑親密照，令觀眾傻眼「太出戲了」、「正牌女友生氣了嗎」、「真的太衝擊了」。

金秀賢比金賽綸年長12歲，兩人平時完全看不出來有熱戀跡象。最近金秀賢的新戲「眼淚女王」正在熱播，劇迷正看好他和女主角金智媛合組螢幕CP，沒想到突如其來的親密照，讓劇迷們一秒出戲。

只是照片裡金秀賢頭髮瀏海略捲，有網友認為「這是舊照嗎」、「是最近的照片嗎」。這對情侶檔過去還曾有合作過，網友不忘把當年的合照貼出來，驚呼「時間過得真快」。

24歲的金賽綸是童星出身，也曾簽進金秀賢與表哥創立的經紀公司Gold Medalist，在「雖然是精神病但沒關係」播出時更發Instagram幫忙宣傳，不過她在酒駕風波後已和公司解約，現在已經退出演藝圈另謀出路。粉絲氣她影響金秀賢新戲收視率，更擔心她的負面形象對金秀賢造成扣分，就看雙方要如何收拾這局面。

金賽綸(左)把和金秀賢的親密合照發成限動，引爆韓娛熱議。(取材自Instagra...
金賽綸(左)把和金秀賢的親密合照發成限動，引爆韓娛熱議。(取材自Instagram)

釣魚 德國 南韓

上一則

51歲卡麥蓉狄亞喜迎男嬰 升格二寶媽

下一則

劉亦菲同框表姊 網：一家子好看基因 美得不科學

延伸閱讀

MLB／大谷翔平Instagram全抹消水原一平 僅存大合照一小角

MLB／大谷翔平Instagram全抹消水原一平 僅存大合照一小角
金秀賢熱戀金賽綸？貼臉親密照遭外流 公司發聲了

金秀賢熱戀金賽綸？貼臉親密照遭外流 公司發聲了
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
女星曾遭遇流產、虐待 上節目首度證實「已取消婚約」

女星曾遭遇流產、虐待 上節目首度證實「已取消婚約」

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
莫妮卡巴巴洛因為在「捍衛戰士：獨行俠」扮演女飛官而知名度大增。圖／摘自IMDb

求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

2024-03-15 17:10
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數