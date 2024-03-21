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韓韶禧認愛丟工作 3年代言傳不續約

記者陳建嘉／綜合報導
韓韶禧疑似因認愛柳俊烈後，失去廠商代言機會。(取材自Instagram)
韓韶禧疑似因認愛柳俊烈後，失去廠商代言機會。(取材自Instagram)

南韓女星韓韶禧演出「夫婦的世界」的小三「呂多景」一角暴紅，被封「小三」，後續主演「無法抗拒的他」、「以吾之名」，同樣以亮麗外型在全球獲有高收視率，沒想到因為認愛柳俊烈，導致名聲重挫，就連曾與韓韶禧合作代言三年的銀行卻決定不續約，甚至已經找到新的代言人。

雖然柳俊烈與惠利的分手時間軸已成羅生門，讓三人之間的感情結論到底為何依舊無解，不過三人都因此遭到打擊，韓韶禧不僅IG狂掉粉，就連代言工作也丟，韓媒「體育首爾」報導指出，韓韶禧自2021年起就擔任「NH農協銀行」代言人，該銀行還是南韓前五大的金融體系，只是她與NH農協銀行的合約已經在3月初到期，這次也很剛好在這時間點決定不續約，NH農協銀行也將與新的代言人合作拍攝宣傳影片。

另外，韓韶禧去年接棒BLACKPINK的Jennie，擔任燒酒品牌「初飲初樂」代言人，但僅一年就未再續約，上次該品牌只有一年代言約已是八年前的事，恐怕與韓韶禧的粉絲流失有關。

兩大廠商都湊巧在這時候宣布不續約，不免讓人懷疑與戀情有關。韓媒「DISPATCH」日前曝光韓韶禧與柳俊烈在夏威夷約會照片，兩人不僅看起來心事重重，也沒有什麼互動，韓韶禧大多時間都在滑手機。

南韓 夏威夷 BLACKPINK

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