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惠利全黑圖道歉 韓韶禧疑秀戒宣示主權

娛樂新聞組／綜合報導
韓韶禧左手無名指上出現了一只疑似情侶對戒的戒指。（取材自微博）
韓韶禧左手無名指上出現了一只疑似情侶對戒的戒指。（取材自微博）

南韓女星惠利在韓韶禧和柳俊烈緋聞曝光後，在Instagram用限時動態寫下「真有趣」，就此引發軒然大波。因為各種揣測和流言蜚語太多，韓媒連日疲於奔命，忍不住在新聞中嘲諷惠利。惠利見事態一發不可收拾，趕緊在IG發出全黑圖，正式對外道歉。

惠利表示，很抱歉過去這幾天因為個人感情引發爭議，「我沒有想到我個人微小的舉動會帶來這麼大的影響，對於因為我而受到影響的人，我真心道歉」。

惠利解釋，去年11月對外宣布結束八年戀情，整個分手的過程不是短短幾天就決定的，而是花了一段時間，在分手後雙方也有過對話，此後就各自斷聯。「然而四個月後看到了新聞，我不是以演員而是以個人的身分接收，瞬間衝動的情緒導致大家受影響，我再次道歉」。

此外，繼柳俊烈17日提前從夏威夷回南韓後，韓韶禧18日也結束夏威夷旅程返韓，她晚間大方面對媒體鏡頭，露出甜美微笑，毫無遮掩地讓記者拍攝。

有韓媒發現，韓韶禧的左手無名指上出現了一只疑似情侶對戒的戒指，而她在被拍攝的1分12秒的過程中，用左手撥弄瀏海9次，因此才被目擊到左手無名指上戴著疑似是對戒的戒指，引發各界揣測此舉是否是在宣示主權，掀起熱議。

惠利發文中多次道歉。（取材自Instagram）
惠利發文中多次道歉。（取材自Instagram）

夏威夷 南韓 緋聞

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