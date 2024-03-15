戲說從頭／「幕府將軍」鬥權謀 情慾戲尺度全開

澤井杏奈(右)、柯斯莫賈維斯在「幕府將軍」有浪漫對戲。(圖／Disney+提供)

影集「幕府將軍」(Shōgun)上線至今締造超高話題討論，本周播出的最新集數更再為觀眾投下驚人震撼彈。劇中由柯斯莫賈維斯(Cosmo Jarvis)飾演英國水手約翰布萊克索恩(John Blackthorne)為了拿回自己的船隻，與真田廣之飾演的吉井虎永將軍結盟，訓練其手下使用西方槍砲，也因此與澤井杏奈飾演的鞠子夫人有更多的交流機會，約翰更疑似與鞠子有段大尺度情慾戲，讓人印象深刻。

「幕府將軍」第四集為觀眾帶來超大尺度情慾戲，挑逗又讓人悸動不已的曖昧情愫也讓螢幕前的觀眾不禁跟著臉紅心跳，然而昏暗的燈光卻讓觀眾無法看清這位神秘女子的真容，究竟與約翰一夜春宵的是猶如帶刺玫瑰的鞠子夫人，還是向里祐香飾演的藝妓？網友熱議，也讓圍繞著約翰展開的感情線更加錯綜複雜，為充滿權謀肅殺氛圍的「幕府將軍」再添看點。

澤井杏奈飾演的鞠子夫人在「幕府將軍」中扮演著至關重要的角色，精通英文的她除了是約翰和虎永將軍之間的譯者，更是慘遭滅門、懷有復興家族野心的貴族之女。而鞠子夫人一角的原型人物正是明智光秀的女兒「細川伽羅奢」，歷史上明智光秀也的確因為發動本能寺之變殺害織田信長，全族被誅。「幕府將軍」將如何刻劃鞠子夫人、戶田廣松、約翰布萊克索恩、菊、還有約翰的妻子宇佐美藤(穗志萌香飾)之間的愛恨情仇也備受期待。

談到「幕府將軍」第四集的高潮，就絕不能不提吉井虎永將軍的兒子吉井長門(倉悠貴飾)為求表現，在軍事演練中動真格，向前來探測己方軍隊虛實的使者發射砲彈，最後更心狠砍下其頭顱，頓時血光四濺，血腥程度更勝電影特效，最後鞠子夫人看著面前血肉模糊的畫面，一句 「開戰了」，也預示著「幕府將軍」將迎來更磅礡的大規模戰爭。