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「蒼鷺與少年」在美獲高評價 與聖經故事有關？

娛樂新聞組／綜合報導
宮崎駿曾於2014年獲頒奧斯卡終身成就獎。(路透資料照片)
宮崎駿曾於2014年獲頒奧斯卡終身成就獎。(路透資料照片)

日本動畫大師宮崎駿憑「蒼鷺與少年」(The Boy and the Heron)摘下第96屆奧斯卡最佳動畫長片獎，對於電影在美國獲得高評價，鈴木敏夫表示該片就像是宮﨑駿的啟示錄，「美國有許多根據聖經改編的電影作品，「蒼鷺與少年」的情節像是舊約聖經的內容，我想這也是美國人普遍接納度比較高的原因吧。」

宮﨑駿於2003年以「神隱少女」(Spirited Away)榮獲奧斯卡最佳動畫長片獎，2014年獲頒奧斯卡終身成就獎，今年是他第三度抱走小金人，83歲的他因年事已高，並未前往美國參與盛會。也有說法稱，宮崎駿因為多次聲稱要退休又復出，對推出新作品感到羞愧，所以特別低調，不再公開露臉。

製作總監鈴木敏夫和宮﨑駿共事46年，透露宮崎駿曾說「身為日本男兒不該喜形於色」，虧他嘴上這樣說，內心卻充滿喜悅，網友打趣直呼：「原來大師本人也很悶騷。」

鈴木透露，宮崎駿為感念已故導演高畑勳當初在動畫事業上的提拔，「蒼鷺與少年」中「曾舅公」的角色便是以高畑勳為原型創作而成。

除了上述兩部作品，宮崎駿的「霍爾的移動城堡」(Howl's Moving Castle)、「風起」(The Wind Rises)都曾入圍奧斯卡最佳動畫片。

奧斯卡 日本 入圍

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