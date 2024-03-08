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金秀賢「男版灰姑娘」不怕老婆 和金智媛慢熟：有尷尬

記者梅衍儂／即時報導
2人在劇中有多場爭吵戲。（圖／Netflix提供）
2人在劇中有多場爭吵戲。（圖／Netflix提供）

韓星金秀賢與金智媛合作浪漫喜劇「淚之女王」，他一改帥氣形象，成了入贅豪門的愛哭小男人，猶如男版灰姑娘，金智媛則是霸氣外露的女王，日前劇組接受台灣媒體視訊聯訪，提到角色，金秀賢笑說肉麻的台詞讓他一開始真的有點尷尬，但每場哭戲他都非常享受其中，還澄清：「我這個角色可不是怕老婆，而是把最珍貴的心交付給對方，才會一直被她牽著鼻子走。」

金秀賢表示和金智媛都是慢熟害羞型，所以一起工作雖然很期待，但也有點不好意思，坦言並不是能馬上變成好友的那種相處模式，而是隨著時間分享彼此的生活，自然展現出夫妻的化學反應，「我很享受和她一起工作。」

金智媛首度和金秀賢演戲，笑說從小就很喜歡金秀賢，知道要合作時非常期待又激動，一起演戲的時候就覺得「果然是金秀賢」，大讚：「他在演技和掌控現場、振奮氣氛等方面都很出色，有非常多值得我學習的地方。」

她讚他在片場是非常可靠的搭檔，「每當我遇到困難，或者在傳達角色時心煩意亂時，他不只給我解決方案，更以一種間接而微妙的方式，在適當時機給我一些暗示，緩解我的緊張，幫助我更投入角色」。

劇情設定2人結婚3年，長期女強男弱的相處後，彼此頻率不合而產生婚姻危機。金秀賢的委屈小媳婦模樣令人發噱。他笑說：「其實每一集都有哭泣或情感強烈的橋段，不要誤會，我真的很享受這個過程！」直呼最難忘的是在德國拍攝的場景，他的情感相當強烈，即使拍完了仍需時間消化悲傷和痛苦的餘韻，他大推這幕，希望觀眾可以好好感受。

金智媛（左）和金秀賢都是害羞慢熱的性格。（圖／Netflix提供）
金智媛（左）和金秀賢都是害羞慢熱的性格。（圖／Netflix提供）
金智媛在「淚之女王」中飾演財閥。（圖／Netflix提供）
金智媛在「淚之女王」中飾演財閥。（圖／Netflix提供）
金秀賢在「淚之女王」中入贅到豪門。（圖／Netflix提供）
金秀賢在「淚之女王」中入贅到豪門。（圖／Netflix提供）
金秀賢（左）和金智媛首度合作。（圖／Netflix提供）
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