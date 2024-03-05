觀影說劇／金高銀「破墓」招魂 疑被幽靈跟回家

金高銀在片中跳大神招魂。(圖／車庫提供)

南韓 演員金高銀在新片「破墓」（Exhuma）中精彩的大神、招魂場面，獲得許多年輕世代的巫覡的認可，一般觀眾也都嘆為觀止，她對此表示：「除了向巫覡老師學習之外，也看了許多YouTube 的跳大神影片，了解到迎接不同的神明時動作也會有所差異，且整個儀式還分成前中後三個部分。」

金高銀說通常在跳大神前，要唸30到40分鐘左右的經文，她驚嘆地表示：「之前看到老師們一口氣唸完時，真的覺得太帥氣了，彷彿就像在看一場表演。而且老師們每次唸經文的感覺都不一樣，讓我苦惱自己該怎麼做才能像老師們一樣，如果自己也覺得尷尬的話，一切就白費了！」為了完美呈現唸經文的場面，金高銀完整錄下老師們唸經文的聲音，並從中摸索適合自己語調的念誦方式，不斷地練習、背下完整的經文，但她也透露：「老實說整個過程十分艱難且痛苦，其中為了招魂而念誦經文的場面是我壓力最大的一場戲，壓力大到讓我很想逃跑！」

張在現導演在「破墓」試映記者會時也透露拍攝時有碰到靈異怪事，據說那天拍攝的是金高銀在太平間唸經文的場面，沒想到柳海真和攝影導演都覺得身體不太舒服，來現場協助拍攝的巫覡老師甚至還突然對著空氣說了好幾次「滾開！」讓在場的人都感到很毛骨悚然。但柳海真在一旁則笑說：「這個時候吃止痛藥是最有效的！」令台下記者笑成一片。金高銀則驚訝地說：「當時我忙著背誦經文，不知道有發生這種事！」聽說還有工作人員吃了拍攝時所用的祭祀料理後，竟然長了針眼。

金高銀也透露和跳大神有關的靈異現象，她曾聽說若幽靈愈靠近自己的話，就會造成耳鳴。她透露某次去觀摩巫覡跳大神的現場時，當時只覺得鑼鼓的聲音很大，震耳欲聾，還戴了耳塞。後來她回家晚上要就寢時，沒想到竟開始耳鳴，這讓她感到毛骨悚然。