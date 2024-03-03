真田廣之闖蕩好萊塢多年 「幕府將軍」終於當上美劇主演

真田廣之闖蕩好萊塢20餘年，終於在「幕府將軍」首度於好萊塢當上男主角。(圖／Disney+提供)

日本 演員真田廣之主演美日合作的史詩戰爭劇「幕府將軍」（Shōgun），講述日本近代可歌可泣的武士史詩，他闖蕩好萊塢 多年，終於首度擔任美劇男主角，即便已是聞名全球的大明星，仍難忘台灣粉絲的多年力挺，不僅秀中文「你好」、「謝謝」，更嘴甜說好想再吃小籠包，「每一回去台灣，我都一定會去鼎泰豐」。

真田廣之多次造訪台灣，更因為宣傳「無極」，與當時仍在熱戀的謝霆鋒、張柏芝 同台，還巧妙擋在兩人中間，引起不少話題，回想至今，他對台灣的感覺依舊非常好，「台灣粉絲超棒的，我每次都獲得很好的款待」。

提到20年前以「末代武士」（The Last Samurai）闖入好萊塢，真田廣之除了盛讚湯姆克魯斯（Tom Cruise）非常專業、認真，自己也大開眼界，「美國電影工業很成熟，我只是默默耕耘，希望能讓更多傑出的日本影人與他們交流」，提到自己首度在好萊塢影劇擔綱主角，是否有什麼改變，他說一開始歐美並不了解日本文化，必須用比較淺白的敘事，有時候甚至會混淆他們的歷史，「但這幾年已經有很多改變，我一直在慢慢累積作品，這次還當上製作人，總算能推出這部充滿百分之百日本風格的戲劇，真的是美夢成真」，而他也因此可以主導更多想法，對於劇中的服裝、美術以及布景，都盡量都請日本在地的專業人員打造。

新銳男星柯斯莫賈維斯（Cosmo Jarvis）飾演一名遭遇海難漂流至日本的英國水手約翰，他誇讚真田廣之是片場最傑出的領導者，「他投入非常多的心力，他是一個溫柔、激勵人心的領袖，很常與我們分享表演經驗」。真田廣之最終更幽默喊話，「雖然洛杉磯也吃得到鼎泰豐的小籠包，我真的很想再去台灣，跟你們當面推薦『幕府將軍』，希望你們喜歡」。