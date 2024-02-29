金城武已婚日本主播？維基百科還驚見「結婚報告」

金城武（圖）被爆和日本主播馬場典子結婚。（本報資料照片）

台日混血男神金城武現年50歲，鮮少出現在螢幕前的他人氣仍不減，話題也不斷，近日他被傳出在日本 和49歲日本主播馬場典子已經結婚，爆料一出立刻引發日本網友熱議，而雙方也出面回應了。

據「NEWS POST SEVEN」報導，金城武的日文版維基百科出現一行字：「2024年2月14日，宣布已與主播馬場典子結婚。」這段也被截取在社群網站 傳開，不過對此雙方當事人皆一頭霧水，馬場典子的經紀公司表示：「本人並未告知，也沒有結婚，而且她應該不認識金城武。」而金城武經紀公司也回應，不知道為什麼會有這樣莫名奇妙的傳聞，「完全沒有這樣的事，也不認識對方」。至於金城武維基百科上的「結婚報告」也刪除。

其實金城武私生活一直很低調神祕，出道至今緋聞 對象不多，早年一度與資深女星戈偉如傳過緋聞，剛出道時還曾傳和林葉亭交往，而過去金城武曾承認初戀在剛入行時發生，雖然沒有公開前女友身分，但外界都認為就是指林葉亭。