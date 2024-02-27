觀影說劇／飾演廁所清潔工 日本影帝役所廣司上課特訓

役所廣司主演「我的完美日常」完美詮釋公廁清潔工。（圖／甲上娛樂提供）

日本 影帝役所廣司去年憑著電影「我的完美日常」詮釋一名熱愛藝術的公廁清潔人員平山，拿下坎城影帝，他為了精準演出，拍攝前花了兩天請曾參加「東京公廁計畫」的清潔員來幫他上課訓練。他說，有時也會檢查外面的廁所，「不只是公廁，飯店的廁所也會稍微有點在意，這個習慣暫時應該是沒辦法從腦中拔除吧」。

提到清潔，他提到無論是清潔的步驟還是工具的用法，都要將過程錄下來反覆觀看，坦言要把每個細節記起來真的滿辛苦。電影裡其中有一段，只要有人要上廁所，平山就會立刻離開現場，盡量離遠一點，讓客人安心使用，這也是清潔人員的日常生活。至於現在的心得，就是很會折衛生紙，很會把捲筒衛生紙折成一個三角形。

片名叫作「我的完美日常」，被問到役所廣司的理想日常，他分享自己每到假日早上醒來都會很開心，「哇！今天放假不用工作，我要做什麼事呢？想做這個也想做那個，可是通常什麼都沒有做，就穿著睡衣一路到晚上，但是我覺得對我來說這就是最放鬆、最完美的一個假日了。」

役所廣司主演「我的完美日常」順利拿下坎城影帝。（圖／甲上娛樂提供）

此外，他覺得在工作尾聲，覺得該做的都做完、能放鬆入睡，對他來說也很完美，「片中的平山先生他就是有辦法能辦到這點，今日事今日畢，非常羨慕他」。

該片在國際間獲獎無數，更有望摘下奧斯卡 最佳國際影片獎，役所廣司坦言對於獲獎一事抱持樂觀，「導演、劇組工作人員、演員，大家全部都很期待。」