真田廣之前進好萊塢「幕府將軍」致敬德川家康

真田廣之在「幕府將軍」飾演的「吉井虎永」將軍致敬德川家康。(圖／Disney+提供)

真田廣之、淺野忠信主演日美合作史詩影集「幕府將軍」日前舉辦全球記者會，真田廣之首度在好萊塢 影劇擔綱男主角、製片，跑完全球巡迴之後回到日本 宣傳，更被日媒誇是「凱旋歸國」，讓他開心回應「在漫長海外旅程結束後，終於能將我們熱情的結晶分享給大家，真的令人開心，好像得到寶藏一樣」。

「幕府將軍」改編自英國小說家詹姆斯克萊維爾(James Clavell)的同名作品，背景是日本關原之戰前夕，以德川家康、石田三成等歷史人物做發想靈感，講述日本近代可歌可泣的武士史詩。真田廣之提到自己從童星時期就開始演時代劇，「我想把我從前輩那裡學到的東西傳給後人」，更謙虛表示這是報答日本影劇恩情的方式，「如果有積極進取、才華洋溢的人想去海外發展，我很樂意成為大家的橋梁，這就是我的使命」。

為何會想接演該劇，真田廣之坦言答案就是「和平」，他所飾演的「吉井虎永」將軍便是致敬德川家康，「我想要向全世界介紹德川家康，虎永的原型，他結束了戰亂，創造了和平的世界，我認為是這個時代最應該傳達的英雄形象，才決定接下這個角色」。

真田廣之首次製作好萊塢影劇，被問到是否有什麼「秘密武器」，他笑說這個故事非常精采，有壯觀的大場面戰役以及華麗的城堡布景，「我認為這對日本影劇工作者邁出了一大步，如果真的有秘密武器，那就是我們的團隊合作，東西方一起努力，確保每個鏡頭都要還原史實，這真的是一次很棒的合作」。