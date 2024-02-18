我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

想再婚？ 廣末涼子付清天價違約金

記者李姿瑩／綜合報導
廣末涼子積極復出蓄勢待發。（取材自Instagram）
廣末涼子積極復出蓄勢待發。（取材自Instagram）

日本女星廣末涼子在鬧出不倫戀情後，日前決定自立門戶，拿回演藝事業主導權。日媒「週刊文春」爆料，她和舊東家談不攏，乾脆自己付清天價違約金，如此一來不僅恢復自由身，還可以繼續談戀愛。

廣末涼子去年6月被爆愛上型男主廚鳥羽周作，兩人接連背叛配偶「雙重不倫」，最終各自離婚，形象重創。當時經紀公司代廣末涼子宣布將無限期自省，全面停工謝罪。但廣末涼子只冷靜兩個月就想爭取復出，公司要求她先跟鳥羽周作斷乾淨，雙方最終沒有共識。

43歲的廣末涼子雖然已為人母，但她被愛情沖昏頭，一心想跟鳥羽周作再婚。然而她形象全毀的代價極高，違約金近2億日幣（約133萬美元），經紀公司要求她至少負擔一半，她卻根本不想付錢，讓公司相當頭痛。

不僅如此，廣末涼子今年元旦認愛鳥羽周作，兩人大方公開成為「元旦情侶」。為了能夠在今年步入禮堂，廣末涼子決心付錢換取自由身，就此告別合作26年的老東家。

日媒表示，不清楚最終她究竟負擔多少金額，但絕對不會是小數字。廣末涼子此舉看在業界人士眼中形同忘恩負義，直言未來哪有製作方或廠商敢跟她合作。雖然廣末涼子自立門戶後狀態極佳，誠意十足喊話要繼續演戲，但電視台已經和她保持距離，想要復出可能得從網路平台找機會。

日本

上一則

封殺3個月首復工 Angelababy穿旗袍走紅毯

下一則

離婚後仍帶繼女出遊 章子怡成最佳後媽

延伸閱讀

廣末涼子付清天價違約金 日媒曝她自立門戶真正目的

廣末涼子付清天價違約金 日媒曝她自立門戶真正目的
超級盃表演差點跌倒 亞瑟小子傳再婚6年女友

超級盃表演差點跌倒 亞瑟小子傳再婚6年女友
歐漢聲曾窮到「連蟲都養不活」 兩岸打拚身價大漲

歐漢聲曾窮到「連蟲都養不活」 兩岸打拚身價大漲
烏克蘭裔「日本小姐」認不倫戀 IG致歉並退還后冠

烏克蘭裔「日本小姐」認不倫戀 IG致歉並退還后冠

熱門新聞

游本昌在中國電視劇年度盛典獲得「終身成就藝術家」。(取材自微博)

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

2024-02-12 20:33
圖／擷自instagram

Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻

2024-02-15 12:17
郭羨妮罕見曬出和老公的同框照。圖／摘自IG

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

2024-02-14 10:09
吳京無端被謠傳得了愛滋病。(取材自微博)

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

2024-02-16 19:05
(取自新華社)

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

2024-02-10 20:38
白敬亭(左起)、魏大勛、魏晨在春晚表演「上春山」。(取材自微博)

白敬亭春晚表演「霸占C位」惹議… 魏大勛機智救場被讚爆

2024-02-12 21:31

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷