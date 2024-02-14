IU新歌MV有驚喜 湯唯獻「處女秀」樂當她女兒

湯唯(右)首次演出MV，當IU的女兒。（取材自微博）

南韓 歌手IU日前以新歌「LOVE WINS ALL」回歸，MV找來男團「防彈少年團」的V共演，演技獲得好評。12日官方再度釋出收錄曲「Shh..」MV預告，MV則出現中國影后湯唯 身影，引發熱議。

IU最近將發行迷你6專「The Winning」，官方頻道曝光公開收錄曲「Shh..」MV預告，影片中只見湯唯趴在汽車方向盤上，下一幕她則與IU在屋子內，IU掀開地板便出現「THERE WAS A SONG」的字幕，短短31秒內容吊足觀眾胃口。

湯唯透過經紀公司表示，此次會參與MV演出，「理由很簡單，因為我喜歡IU。我也像其他人一樣喜歡IU的才華、個性和歌曲。在我的演藝生涯中，這是第一次演出MV，能和IU合作感到很幸福，在現場學到了很多東西。」

此外，許多網友紛紛好奇湯唯在MV中的角色，她則表示：「IU既扮演了我的媽媽，又扮演了我的朋友，是非常有趣的關係。」

湯唯過去雖曾參與劉若英「我要你好好的」MV，但內容中主要是紀錄她和劉若英、周迅 、桂綸鎂幾人錄音互動過程，而此次與IU合作算是她首次演出MV。