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「最帥索隆」遭爆錄台綜耍大牌 不爽就罷工還「逼製作人泡奶茶」

記者陳慧貞／綜合報導
新田真劍佑飾演「航海王」的「索隆」在全球暴紅。(取材自Instagram)
新田真劍佑飾演「航海王」的「索隆」在全球暴紅。(取材自Instagram)

27歲日本男星新田真劍佑父親是已故男星千葉真一，出道之初因外型帥氣，演出Netflix真人影集「航海王」扮「索隆」即暴紅，但隨之而來卻是人紅是非多，關於「耍大牌」事蹟時有所聞，先前就曾訪台出席活動大遲到，令全場媒體傻眼；日前在紐西蘭錄製台灣綜藝節目時，又被爆出一連串大頭行徑，令在場工作人員直呼「超折磨」。

新田真劍佑成為「航海王」中最帥角色。(取材自Instagram)
新田真劍佑成為「航海王」中最帥角色。(取材自Instagram)

近日有網友在「豆瓣日娛」以「吐槽新田真劍佑，此人沒被娛樂圈拉黑，真的很神奇」為題，爆料新田真劍佑與陳柏霖到紐西蘭拍一檔台灣綜藝節目，全程共3天，但他的各種耍大牌行為，令人嘆為觀止，網友一一列舉，紐西蘭北島天氣炎熱，新田真劍佑拍一半就表示要休息、要吃燒烤，製作單位只好先暫停，他竟吹著冷氣吃燒烤，還有一場到牧場拍攝，當時一個外國人開了一個玩笑，新田真劍佑聽了扭頭就走又不拍了。

網友爆料，新田真劍佑愛喝奶茶，一天要喝3杯，「在紐西蘭鄉下，根本買不到奶茶，製作人只好親自幫他做」，並稱好不容易三天行程結束，把這座佛送走了，大家都鬆了一口氣，狂酸27歲的他「燒烤配3杯奶茶，難怪會發腫」，反觀40歲的陳柏霖依然帥氣，外表看來就像大學生一樣。

日本 Netflix

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