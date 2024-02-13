17歲進演藝圈就大紅 秀智曝社交自我孤立

秀智因「斗娜」重溫站上舞台的時光。(取材自豆瓣電影)

韓星秀智去年演出Netflix 新劇「我的女神室友斗娜」播出後引發熱議，她在劇中飾演女主角「斗娜」，她則坦言劇中的廠景曾喚起她過往在女團miss A時的回憶，坦言相當能理解女主角的情緒轉折。此外，她近來也在節目中透露直言自己的人際關係有點極端，而且已經喪失了共情能力，原因曝光後也引來粉絲們心疼。

秀智先前參加好友「趙賢雅的周四晚上」節目時曾透露自己的社交能力，直言「我的人際關係有點極端，要麼就是非常不關心，要麼就是非常關心」。她也曾告訴過趙賢雅很多次，「我本來傾向『人生就是一個人』的主義，所以我不打算依靠任何人，不給予、也不接受的主義」，她表示會這麼做的原因，「我不想受傷，我有時候會孤立自己」。

趙賢雅則坦言，自己看過那個時候的秀智，當時她也相當擔心秀智，畢竟秀智17歲進演藝圈且迅速獲得成功，如今看來秀智已改變了許多。對此，秀智嚴肅解釋：「那是自己需要經歷的一段時期」。

此外，秀智還曾在節目中透露自己有個煩惱，「我喪失了共情能力」。秀智說，自己曾經是個「共情王」，對什麼事情都非常能夠共情，也就是所謂的「感情消耗很嚴重」。

影片一出，引來許多粉絲心疼，「我覺得她挺厲害的，為了自己想要的不顧一切，狠狠共情到秀智了」、「公眾人物是這樣的，要學會孤立自己，內心才能變得強大」、「說到我的心坎裡，感覺是『依賴障礙』，不知道算不算病態」、「我懂，有時候會覺得靠近誰都不應該」。