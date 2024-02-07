為戲瘦到37公斤 朴敏英手撕渣男
韓星朴敏英在tvN新劇「和我老公結婚吧」上演重生復仇戲碼，手撕渣男和小三讓人看得大呼過癮，收視率集集刷新，更成為tvN相隔10個月來破10%的作品。這類題材屢見不鮮，如何跳脫狗血不讓人膩煩，除了主角重生後帶領觀眾站在上帝視角，探討人性的曲折是劇情好看關鍵。
朴敏英飾演被好友和老公背叛的癌末患者，病重時發現兩人圖謀她的保險，她想反抗卻遭殺害，醒來發現重生到10年前，決定一步步復仇扭轉命運。前幾集節奏明快，有搖身一變的「醜小鴨變天鵝」，也有正面對決昔日霸凌者、打臉好友造謠的環節。
到了中段，節奏趨緩，她也想報仇，但面對曾經的親密關係，人會懦弱、會心軟，劇本跳脫了一路開掛爽到底的套路，而是在擺盪猶疑中，讓人看見更貼近真實的掙扎。
過去多拿漂亮女主設定的朴敏英，這次為詮釋罹癌的病弱感，瘦到37公斤，加上當時她歷經的緋聞，從裡到外的憔悴，和以往光鮮亮麗形成強烈對比，也再次讓人見識到她的可塑性。
重生復仇劇不只是「爽」感滿滿，其實也隱含一個真理，就是現實生活中人生不可能重來，照顧好自己的健康和情緒，愛自己和愛真心相待的人，人生苦短，拒絕疲憊的自我消耗。
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