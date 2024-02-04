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INFINITE主唱南優鉉台灣開唱 欽點嘉賓邱鋒澤

記者李姿瑩／綜合報導
南優鉉(右)和邱鋒澤初次合作展現驚人默契。(圖／SHOW Office提供)
南優鉉(右)和邱鋒澤初次合作展現驚人默契。(圖／SHOW Office提供)

南韓偶像團體INFINITE主唱南優鉉病後初癒，馬不停蹄展開巡迴演唱會。他日前在台灣台大體育館開唱，事前保密到家的神祕來賓也終於揭曉，竟然是素未謀面的台灣男子團體「五堅情」隊長邱鋒澤。

南優鉉表示，他聽到邱鋒澤的歌曲MV，對他的歌聲留下深刻印象，並且深深被吸引。於是他主動提出想邀請邱鋒澤擔任台北演唱會嘉賓。透過公司聯絡後，邱鋒澤受寵若驚，一口就答應要跟他合唱。

他們當天一起熱唱南優鉉的「Kiss me if you love me」，邱鋒澤把韓文歌詞記下來，流暢地完成合唱任務。兩位歌手惺惺相惜，在台上一陣互誇。

邱鋒澤說，其實準備這首歌不會辛苦，因為南優鉉聲音動人、歌曲旋律輕快，他越聽越喜歡，每天在浴室都唱，「練起來很舒服，歌曲很開心又充滿希望」。

邱鋒澤有些緊張地問南優鉉自己發音如何，南優鉉大讚他發音標準，「好到我都嚇到了，真的很感謝你」。南優鉉反問邱鋒澤合作感想，透露邱鋒澤非常早抵達會場彩排準備。原來邱鋒澤當天中午就到了，一上台看到南優鉉就暗忖：「喔他好香喔！」直說他笑起來特別舒服，個性非常溫暖，「在後台一直幫我加油」。

邱鋒澤感謝南優鉉給他合作機會，南優鉉則當眾承諾：「你演唱會邀請我的話，我會過去。」邱鋒澤瞪大眼睛捂住嘴，一臉不敢置信。他說：「我努力看看，今天只是一個開始，希望未來有更多交流機會，不只音樂，還有各方面，像是可以一起逛街、出去玩啊！」

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