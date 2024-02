INFINITE主唱南優鉉台灣開唱 欽點嘉賓邱鋒澤

南優鉉(右)和邱鋒澤初次合作展現驚人默契。(圖/SHOW Office提供)

南韓 偶像團體INFINITE主唱南優鉉病後初癒,馬不停蹄展開巡迴演唱會。他日前在台灣台大體育館開唱,事前保密到家的神祕來賓也終於揭曉,竟然是素未謀面的台灣男子團體「五堅情」隊長邱鋒澤。

南優鉉表示,他聽到邱鋒澤的歌曲MV,對他的歌聲留下深刻印象,並且深深被吸引。於是他主動提出想邀請邱鋒澤擔任台北演唱會嘉賓。透過公司聯絡後,邱鋒澤受寵若驚,一口就答應要跟他合唱。

他們當天一起熱唱南優鉉的「Kiss me if you love me」,邱鋒澤把韓文歌詞記下來,流暢地完成合唱任務。兩位歌手惺惺相惜,在台上一陣互誇。

邱鋒澤說,其實準備這首歌不會辛苦,因為南優鉉聲音動人、歌曲旋律輕快,他越聽越喜歡,每天在浴室都唱,「練起來很舒服,歌曲很開心又充滿希望」。

邱鋒澤有些緊張地問南優鉉自己發音如何,南優鉉大讚他發音標準,「好到我都嚇到了,真的很感謝你」。南優鉉反問邱鋒澤合作感想,透露邱鋒澤非常早抵達會場彩排準備。原來邱鋒澤當天中午就到了,一上台看到南優鉉就暗忖:「喔他好香喔!」直說他笑起來特別舒服,個性非常溫暖,「在後台一直幫我加油」。

邱鋒澤感謝南優鉉給他合作機會,南優鉉則當眾承諾:「你演唱會邀請我的話,我會過去。」邱鋒澤瞪大眼睛捂住嘴,一臉不敢置信。他說:「我努力看看,今天只是一個開始,希望未來有更多交流機會,不只音樂,還有各方面,像是可以一起逛街、出去玩啊!」