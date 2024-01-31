「大長今」相隔20年回來了 52歲李英愛確定再拍續集

李英愛2003年演出大長今深植人心。（圖／八大提供）

李英愛相隔20年再扮「大長今」。多家韓媒報導，李英愛確定接演古裝劇「醫女大長今」，即將再次以大長今一角與觀眾見面。

本報系聯合報報導，2003年播出的「大長今」紅遍全球，李英愛演活了在人生中逆流而上的醫女長今，至今仍是韓流影視文化的里程碑。李英愛也和大長今畫上等號，成為她演藝生涯中最具代表性的角色。

一轉眼「大長今」播出屆滿20周年，去年就傳出製作方有意重拍新版，知情人士透露，李英愛按照試鏡流程，爭取到演出大長今一角，完全沒有因為她演過「大長今」取得任何優勢。

現在編劇和製作單位等陸續完成簽約，預計今年就會開鏡拍攝，目標明年年初播出。

噓！星聞報導，韓劇 「大長今」當年播出時，最高收視率達到57%，掀起了一股熱潮，在多國也獲得了很高的人氣。 該劇講述了朝鮮時代宮女徐長今成爲醫女的過程和成長期。從90年代開始獲得很高人氣的李英愛憑藉「大長今」獲得2003年MBC演技大賞大獎，鞏固了韓流明星的地位。

「醫女大長今」將會講述成為「大長今」後的女醫生長今的人生故事，這是也李英愛時格隔20年後，再次演出同一角色。