我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

「大長今」相隔20年回來了 52歲李英愛確定再拍續集

娛樂新聞組／綜合報導
李英愛2003年演出大長今深植人心。（圖／八大提供）
李英愛2003年演出大長今深植人心。（圖／八大提供）

李英愛相隔20年再扮「大長今」。多家韓媒報導，李英愛確定接演古裝劇「醫女大長今」，即將再次以大長今一角與觀眾見面。

本報系聯合報報導，2003年播出的「大長今」紅遍全球，李英愛演活了在人生中逆流而上的醫女長今，至今仍是韓流影視文化的里程碑。李英愛也和大長今畫上等號，成為她演藝生涯中最具代表性的角色。

一轉眼「大長今」播出屆滿20周年，去年就傳出製作方有意重拍新版，知情人士透露，李英愛按照試鏡流程，爭取到演出大長今一角，完全沒有因為她演過「大長今」取得任何優勢。

現在編劇和製作單位等陸續完成簽約，預計今年就會開鏡拍攝，目標明年年初播出。

噓！星聞報導，韓劇「大長今」當年播出時，最高收視率達到57%，掀起了一股熱潮，在多國也獲得了很高的人氣。 該劇講述了朝鮮時代宮女徐長今成爲醫女的過程和成長期。從90年代開始獲得很高人氣的李英愛憑藉「大長今」獲得2003年MBC演技大賞大獎，鞏固了韓流明星的地位。

「醫女大長今」將會講述成為「大長今」後的女醫生長今的人生故事，這是也李英愛時格隔20年後，再次演出同一角色。

52歲的李英愛外型凍齡。(取材自X平台)
52歲的李英愛外型凍齡。(取材自X平台)

韓劇

上一則

宋威龍解約成功？經紀公司：官司還沒完

下一則

50歲舒淇素顏自拍 鏡子出賣真實體態

延伸閱讀

相隔20年 52歲李英愛點頭再拍新版「大長今」

相隔20年 52歲李英愛點頭再拍新版「大長今」
湯姆克魯斯太搶手 「捍衛戰士3」、「明日邊界」續集忙卡位

湯姆克魯斯太搶手 「捍衛戰士3」、「明日邊界」續集忙卡位
「小美人魚」當媽了 23歲荷莉貝利產子

「小美人魚」當媽了 23歲荷莉貝利產子
芭比全球賣破14億 瑪格蘿比：不拍續集

芭比全球賣破14億 瑪格蘿比：不拍續集

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

2024-01-25 01:30
游本昌(右)和胡歌在「繁花」中有精采對手戲。(取材自微博)

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

2024-01-26 06:00
賈玲被爆「瘦回上學時的模樣」。圖為昔日舊照。(取材自豆瓣電影)

賈玲被爆瘦回上學時的模樣… 減肥期間有兩個教練跟著

2024-01-26 07:00
李程彬飾演的「白子畫」被批沒仙氣。(取材自微博)

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

2024-01-22 20:34

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」