我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

SJ東海大啖消夜 爽過頭眼皮浮腫

記者梅衍儂╱綜合報導
東海消夜狂吃五花肉，又喝泡菜湯，放縱過頭導致第二場見面會上眼皮浮腫。(取材自Instagram)
東海消夜狂吃五花肉，又喝泡菜湯，放縱過頭導致第二場見面會上眼皮浮腫。(取材自Instagram)

韓團Super Junior赴台舉辦見面會，東海消夜狂啖五花肉和泡菜湯，導致第二場見面會上眼皮浮腫，自己也忍不主發笑。他的放縱，瞬間成為眾矢之的，開場第3首歌「Everyday」唱錯歌詞，馬上被利特糾出，他忙找理由：「太冷了，嘴巴凍掉了。」再遭始源當場揭穿：「今天有攝氏20度。」

東海自曝第一天晚上吃得飽、睡得好，還早起去按摩，本想呈現帥氣的舞台給大家，可惜他「吃了烤五花肉，眼睛感覺好腫」，銀赫還火上澆油說：「你今天看起來好累喔。」

東海在台上玩遊戲、釣酒瓶一次成功，身為團寵，大家都愛捉弄他，一下嫌他玩得很無趣、要他改用左手，厲旭還提議他改用嘴，氣得他臉都歪了，直到最後贏得一瓶高粱，東海才展笑顏。利特也提早向粉絲行大禮、拜年、討紅包，台下還真的有人準備，他興奮衝去拿，發現裡面是咖啡禮券，讓他頓時尬笑，原來利特不喜歡喝咖啡。

圭賢也用台語「好久不見」和粉絲拉近距離，自曝去了夜市品嘗雞排、蔥抓餅、牛肉麵，「排隊的時候發現前面的人、前前面的人，都在用手機看SJ的影片，所以我帽子壓很低，結果發現周遭所有人的衣服、帽子都是藍色（SJ應援色），我害怕了，周圍都是E.L.F.（粉絲名稱）。」

厲旭在遊戲環節中，不小心把「髮箍」說成「FXXK You」，立刻被團員譴責，而藝聲穿上許光漢主演夯劇「想見你」的鳳南高中制服時，台下粉絲尖叫聲不斷，直呼帥翻。

咖啡 許光漢

上一則

蔣龍扮草根「狗剩」 抗戰劇與實力派前輩飆戲

下一則

慶生不見霍建華 林心如曬10年對比照

延伸閱讀

金正恩監督巡弋飛彈試射 飛彈飛行逾2小時精準擊中目標

金正恩監督巡弋飛彈試射 飛彈飛行逾2小時精準擊中目標
日媒：中在東海ADIZ邊界部署艦艇

日媒：中在東海ADIZ邊界部署艦艇
Super Junior高雄開唱 吵成一團驚要「跳愛河」

Super Junior高雄開唱 吵成一團驚要「跳愛河」
入冬最強寒流侵襲 日本岐阜及滋賀降雪破紀錄

入冬最強寒流侵襲 日本岐阜及滋賀降雪破紀錄

熱門新聞

康凱出席關懷演藝人員餐會。記者李政龍／攝影

台77歲資深藝人遭檢調約談 「跟賴清德有關」

2024-01-24 11:30
李程彬飾演的「白子畫」被批沒仙氣。(取材自微博)

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

2024-01-22 20:34
王鶴棣。（取材自微博）

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

2024-01-26 21:33
「不可能的任務：致命清算 第一章」在北美影音平台上架時，被傳片名會更改，拿掉「第一章」。圖／摘自IMDb

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

2024-01-21 10:27
柳夢璃扮演者毛曉慧被觀眾嫌棄「像AI木頭」。(取材自微博)

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

2024-01-21 06:00
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。。(取材自微博)

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

2024-01-25 01:30

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月