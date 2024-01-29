SJ東海大啖消夜 爽過頭眼皮浮腫

東海消夜狂吃五花肉，又喝泡菜湯，放縱過頭導致第二場見面會上眼皮浮腫。(取材自Instagram)

韓團Super Junior赴台舉辦見面會，東海消夜狂啖五花肉和泡菜湯，導致第二場見面會上眼皮浮腫，自己也忍不主發笑。他的放縱，瞬間成為眾矢之的，開場第3首歌「Everyday」唱錯歌詞，馬上被利特糾出，他忙找理由：「太冷了，嘴巴凍掉了。」再遭始源當場揭穿：「今天有攝氏20度。」

東海自曝第一天晚上吃得飽、睡得好，還早起去按摩，本想呈現帥氣的舞台給大家，可惜他「吃了烤五花肉，眼睛感覺好腫」，銀赫還火上澆油說：「你今天看起來好累喔。」

東海在台上玩遊戲、釣酒瓶一次成功，身為團寵，大家都愛捉弄他，一下嫌他玩得很無趣、要他改用左手，厲旭還提議他改用嘴，氣得他臉都歪了，直到最後贏得一瓶高粱，東海才展笑顏。利特也提早向粉絲行大禮、拜年、討紅包，台下還真的有人準備，他興奮衝去拿，發現裡面是咖啡 禮券，讓他頓時尬笑，原來利特不喜歡喝咖啡。

圭賢也用台語「好久不見」和粉絲拉近距離，自曝去了夜市品嘗雞排、蔥抓餅、牛肉麵，「排隊的時候發現前面的人、前前面的人，都在用手機看SJ的影片，所以我帽子壓很低，結果發現周遭所有人的衣服、帽子都是藍色（SJ應援色），我害怕了，周圍都是E.L.F.（粉絲名稱）。」

厲旭在遊戲環節中，不小心把「髮箍」說成「FXXK You」，立刻被團員譴責，而藝聲穿上許光漢 主演夯劇「想見你」的鳳南高中制服時，台下粉絲尖叫聲不斷，直呼帥翻。