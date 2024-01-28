Super Junior高雄見面會被喊大叔 反酸粉絲也老了

Super Junior東海(中)穿上公主裝，讓粉絲大笑不已。(圖／讀者提供)

韓流帝王Super Junior日前一連兩天在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會，看到粉絲應援手幅上寫「現在不是哥哥」、「是大叔了」，SJ佯怒，利特問：「那你呢？」反酸粉絲也老了；看到粉絲應援排字問「要去續攤嗎」，SJ又一秒換成笑容，問是不是去火鍋店，是的話當然好，愛吃的性格完全被粉絲拿捏住。

SJ向粉絲打招呼時大讚高雄的好與美，利特說：「我第一次來高雄，心情超愉快，你們太壞了，居然說我們來過了。我昨天心情很好，去吃鼎王、運動還做了ㄧ直播，整晚睡不著，早上又去運動，所以現在超睏的，我現在的狀態是最差的。」

圭賢打招呼時誇張跪地，粉絲也都知道這是他慣用招數。當他用中文說「你們現在收看的是」，台下直覺反應回答「圭賢」。圭賢也像是回家般地閒話家常，向大家報告瑣事，包括一個人先抵達台北，以及本來約了川菜館，但太臨時沒預約成，最後吃了別的餐廳。粉絲也聽得津津有味，不料利特吐槽他幹嘛一個人跑到舞台前面去，他嘴甜說：「因為我想見到粉絲們啊。」

神童說：「大家過得好嗎？但是大家真的都聽得懂韓文對嗎？上次來的時候我就已經有嚇到了，這次來感覺你們聽得懂更多，大家一起開心的玩到最後吧！我愛你們 。」懂吃的他分享對台灣牛軋糖餅乾的吃法，「放微波爐八秒，真的超好吃的，高雄也有有名的牛軋糖店嗎？」

他們演唱「Mr.Simple」、「Black Suit」、「DEVIL」、「Sorry Sorry」、「Bonamana」，原預計兩小時的見面會，一直到9點多才結束，相當有誠意。