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日票選「20代國寶級美女」濱邊美波奪冠

娛樂新聞組／綜合報導
「東寶灰姑娘」濱邊美波近日有「新國民老婆」的封號。（取材自微博）
「東寶灰姑娘」濱邊美波近日有「新國民老婆」的封號。（取材自微博）

近日，日本知名排行網站rankingoo公開了由6724名日本男性選出的「20代國寶級美女」，其中包括東寶灰姑娘、仙女哭女星、千年一遇美少女、神之胸女星等新生代演員全上榜。

首先，第十名到第六名分別為池田依來沙、土屋太鳳、廣瀨愛麗絲、小芝風花及永野芽郁。池田依來沙曾因出演電影「我們都是超能力者」中的意念激情橋段而有「神之胸」的封號，土屋太鳳近年則憑著「今際之國的闖關者」讓不少觀眾對她留下深刻印象，28歲的她今年與交往五年的片寄涼太宣布結婚，並在8月產下一子。

土屋太鳳近年憑著「今際之國的闖關者」讓不少觀眾對她留下深刻印象。（取材自Inst...
土屋太鳳近年憑著「今際之國的闖關者」讓不少觀眾對她留下深刻印象。（取材自Instagram）

廣瀨愛麗絲名氣雖不及妹妹廣瀨鈴，不過仍憑演出戲劇持續在演藝圈活躍。 小芝風花及永野芽郁都是鄰家系女孩，前者曾主演日版「她很漂亮」，後者則曾在電影「白晝的流星」首映見面會意外展現「仙女式落淚」而人氣再攀顛峰。

空靈美少女廣瀨鈴。（取材自Instagram）
空靈美少女廣瀨鈴。（取材自Instagram）

接著，第五名是模特兒出身的今田美櫻，因姣好的身材比例加上豐滿上圍，因此也有「福岡第一美少女」的封號。第四名川口春奈同樣是模特兒出身，一雙靈動大眼令觀眾印象深刻，代表作包括「打扮的戀愛是有理由的」、「極道主夫」、「一週的朋友。」等等。

「千年一遇美少女」橋本環奈。（取材自微博）
「千年一遇美少女」橋本環奈。（取材自微博）

前三名則是美女票選常勝軍，第三名是「千年一遇美少女」橋本環奈、第二名為空靈美少女廣瀨鈴，冠軍由「東寶灰姑娘」濱邊美波拿下，集氣質、可愛、甜美於一身的她近日則有「新國民老婆」的封號，有望成為新垣結衣接班人。

日本 新垣結衣

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