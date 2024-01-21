新歡龍俊亨「老司機群組之亂」黑料被扒 泫雅突急刪IG

泫雅(左圖)和龍俊亨(右圖)突然公開戀情。(取材自Instagram)

南韓 性感女星泫雅日前突然於個人Instagram公開戀情，對象是與她熟識多年的好友龍俊亨，兩人都曾隸屬於Cube娛樂，並在2010年合作過歌曲「Change」。消息發酵幾天後，不少粉絲對於她的選擇感到擔憂，原因是男方曾在2019年捲入鄭俊英「老司機群組之亂」，紛紛留言要泫雅深思熟慮。而泫雅則是突然將新貼文刪除，引起各界猜想。

泫雅新歡龍俊亨曾在2019年捲入鄭俊英「老司機群組之亂」，當時爆出勝利與鄭俊英傳出偷拍女子性愛影片散步醜聞，龍俊亨當時就被捲入其中。雖然事後，他表示自己不在群組裡，而是與鄭俊英單獨對話時看過影片，當下並未認知到錯誤及犯法，對此感到十分懊悔，並在同年退團。

兩人戀愛曝光後，雙方經紀公司以「不干涉藝人私生活」回應。日前龍俊亨透過粉絲交流平台認愛表示，「我們能給予彼此積極的能量，正好好地交往，希望大家多多關照！」

不過仍有不少粉絲表示擔憂，希望泫雅能再好好考慮。幾天過去之後，泫雅突然將原先新分享廣告拍攝的花絮影片刪除，背後舉動引發各界猜想是否與戀情被質疑有關。