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泫雅、龍俊亨2個月前就交往 網挖他黑歷史曾捲性醜聞

編輯蔡欣妤／即時報導
南韓女星泫雅與前Highlight成員龍俊亨公開認愛。（取材自Instagram@hyunah_aa）
南韓女星泫雅與前Highlight成員龍俊亨公開認愛。（取材自Instagram@hyunah_aa）

南韓女星泫雅在與交往7年的未婚夫Dawn（金曉鐘）分手一年後，於18日晚間在個人Instagram曬出新歡合照，對象是前Highlight成員龍俊亨，與泫雅也是好友關係。雙方經紀公司也在消息曝光後先後以「不干涉藝人私生活」回應，泫雅也被眼尖粉絲發現點讚祝福留言，兩人確定正在交往中。

事實上，龍俊亨與泫雅都曾隸屬Cube娛樂，2010年雙方曾合作歌曲「Change」，且龍俊亨當時的隊友張賢勝也曾與泫雅共組團體「Trouble Maker」，兩人曾在表演舞台中忘情激吻，引起不小的討論度，雙方粉絲也都曾猜測兩人私下可能真的交往過。之後泫雅與師弟PENTAGON兩位成員Hui與E'Dawn（當時藝名）組成企畫團體Triple H，隔年泫雅與E'Dawn爆出熱戀，雙雙承認後遭Cube開除。

泫雅熱戀龍俊亨消息傳出後，讓粉絲笑稱泫雅偏愛「Cube相」作為另一半，病弱美男特質似乎是她的理想型。此外，也有眼尖網友發現兩人早在去年11月光顧連鎖餐廳時就留下簽名，戀情似乎早就萌芽。不過也有粉絲翻出龍俊亨先前捲入鄭俊英「老司機群組之亂」，雖然事後他表示自己不在群組裡，而是與鄭俊英單獨對話時看過影片，當下並未認知到錯誤及犯法，對此感到十分懊悔。如今他與泫雅正式官宣戀愛，許多粉絲都表示雖然擔憂但還是支持。

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