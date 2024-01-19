我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

雙雙曬牽手照 泫雅、龍俊亨認愛？粉絲這反應…

記者梅衍儂／綜合報導
泫雅（左）和龍俊亨疑似認愛。（取材自Instagram）
泫雅（左）和龍俊亨疑似認愛。（取材自Instagram）

南韓小野馬」泫雅2022年11月底與論及婚嫁的歌手Dawn（金曉鐘）分手，她日前突然在IG曬出一張和HIGHLIGHT前成員龍俊亨的牽手照，並發出情侶愛心表情符號，疑似認愛。

泫雅身材火辣、舞感極佳，多首舞曲都是經典，更有「小野馬」之稱，她先前和Dawn宣布分手，許多粉絲感到惋惜，畢竟兩人當初是同公司師姐弟，因認愛被公司開除，分手後兩人一度傳出復合，但始終未經證實。

特別的是，對於兩人同時發布同張照片，泫雅的經紀公司第一時間表示，「正在確認中」，不過隔天早上公司給出正式回應稱：「這是藝人的私人領域，我們不干涉。」龍俊亨的經紀公司則說：「這是藝人的私生活，難以確認。」回應顯得有些曖昧，並未直接說明兩人關係，但也並未否認。

泫雅與龍俊亨都在2009年出道，且同屬一家公司，私下關係十分密切，不時一起外出玩樂。兩人是同事也是好友，2010年曾合作歌曲，沒想到多年後兩人從好友升格成戀人，也讓粉絲相當驚訝，紛紛留言「啥」、「What」，不過也有許多人獻上祝福。

此外，據韓媒「mydaily」報導，兩人早已是周遭人士都知道的戀人關係。

泫雅與龍俊亨是同事也是好友。（取材自Instagram）
泫雅與龍俊亨是同事也是好友。（取材自Instagram）
泫雅與龍俊亨是同事也是好友。（取材自Instagram）
泫雅與龍俊亨是同事也是好友。（取材自Instagram）

南韓

上一則

戲說從頭／為「繁花」用兩年練習走路 辛芷蕾腳磨出血

下一則

周星馳搞笑有自信 「家有囍事」片酬高張國榮3倍

延伸閱讀

雙雙po照認愛 泫雅、龍俊亨曬牽手照 戀情曝光

雙雙po照認愛 泫雅、龍俊亨曬牽手照 戀情曝光
約會被偷拍…林韋君告別單身 認愛米其林主廚

約會被偷拍…林韋君告別單身 認愛米其林主廚
認愛一年吐情傷 王淨拍「殺人」戲很有感

認愛一年吐情傷 王淨拍「殺人」戲很有感
野馬變野驢 60歲孫興認愛設計師女友

野馬變野驢 60歲孫興認愛設計師女友

熱門新聞

銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
賈玲「瑩」面而來海報被指油膩。(取材自微博)

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

2024-01-17 20:34
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34
胡歌一(中)手牽著唐嫣(右)，一手牽著辛芷蕾(左)上台的畫面成為眾人焦點。(取材自微博)

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

2024-01-13 21:33

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史