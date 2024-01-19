雙雙曬牽手照 泫雅、龍俊亨認愛？粉絲這反應…

泫雅（左）和龍俊亨疑似認愛。（取材自Instagram）

「南韓 小野馬」泫雅2022年11月底與論及婚嫁的歌手Dawn（金曉鐘）分手，她日前突然在IG曬出一張和HIGHLIGHT前成員龍俊亨的牽手照，並發出情侶愛心表情符號，疑似認愛。

泫雅身材火辣、舞感極佳，多首舞曲都是經典，更有「小野馬」之稱，她先前和Dawn宣布分手，許多粉絲感到惋惜，畢竟兩人當初是同公司師姐弟，因認愛被公司開除，分手後兩人一度傳出復合，但始終未經證實。

特別的是，對於兩人同時發布同張照片，泫雅的經紀公司第一時間表示，「正在確認中」，不過隔天早上公司給出正式回應稱：「這是藝人的私人領域，我們不干涉。」龍俊亨的經紀公司則說：「這是藝人的私生活，難以確認。」回應顯得有些曖昧，並未直接說明兩人關係，但也並未否認。

泫雅與龍俊亨都在2009年出道，且同屬一家公司，私下關係十分密切，不時一起外出玩樂。兩人是同事也是好友，2010年曾合作歌曲，沒想到多年後兩人從好友升格成戀人，也讓粉絲相當驚訝，紛紛留言「啥」、「What」，不過也有許多人獻上祝福。