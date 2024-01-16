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說謊？朴敏英被爆收詐欺男友2.5億韓元當零用錢

記者李姿瑩／綜合報導
朴敏英拍戲期間明顯消瘦。（取材自Instagram）
朴敏英拍戲期間明顯消瘦。（取材自Instagram）

朴敏英主演的新戲「和我老公結婚吧」播出後反應不俗，然而韓媒沒放過她，「Dispatch」爆出朴敏英曾收下前任給的2.5億元（韓元，下同，約18.8萬美元），代表她先前自稱分文未取並非事實。

朴敏英2022年和富商姜鍾賢交往，怎料對方是個挪用公款的詐欺犯，外界質疑他把騙來的錢用在女友身上，連帶影響朴敏英聲譽。朴敏英先前在出席「和我老公結婚吧」記者會時，坦言去年身心狀態極差，一度去精神科求診。

朴敏英整個人明顯被感情拖垮，面容憔悴強顏歡笑，體態比過去更加消瘦。而她也承諾不會再讓自己與不光彩的事情沾邊，然而還沒等她走出情傷和名譽受損的陰影，「Dispatch」就公開姜鍾賢匯款給她的細流帳目，打臉她過去曾說絕無接受另一半金援。

「Dispatch」掌握到朴敏英以三種不同方式收下了姜鍾賢方匯出的2.5億，作為生活零用錢。正是因為這筆帳款，「Dispatch」認為朴敏英還是有使用非法錢財的嫌疑。

朴敏英公司原本拒絕「Dispatch」求證，直到報導曝光才公開回應，證實姜鍾賢確實匯錢到朴敏英帳戶，雙方在交往期間有轉帳往來，但絕非外界影射的金援。

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