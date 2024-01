紀念李善均 奧斯汀影評人協會頒特別獎

李善均獲奧斯汀影評人協會頒發特別獎。(取材自豆瓣電影)

南韓 演員李善均 出道近23年,擁有多部經典電影作,最廣為全球影迷所知的就是奧斯卡 電影「寄生上流」(Parasite)了。而他令人惋惜地日前離世,獲奧斯汀影評人協會(Austin Film Critics Association,縮寫AFCA)頒發特別獎。

綜合媒體報導,奧斯汀影評人協會日前官方部落格中,宣布了2023年的得獎者名單,除了常規的最佳影片、最佳導演、最佳男女主角等等之外,李善均的名字被列在特別獎的得獎人上:「紀念李善均的生平與作品(In memoriam of the life and works of Lee Sun-kyun)。」

奧斯汀影評人協會成立於2005年,是一個著名的專業影評人組織,每年針對當年發行上映的電影投票選出多個獎項。

奧斯汀影評人協會特別表彰李善均的三部電影,分別是諷刺貧富階級的「寄生上流」、南韓大型災難電影「寂噤計畫」(Silence),以及鄭有美拿下青龍獎影后的驚悚片「鬼夢遊」(Sleep)。

李善均日前被發現車內燒炭身亡,噩耗震驚南韓演藝圈,也引起國際媒體對這位奧斯卡外外語片「寄生上流」主演離世的關注。

李善均2001年以電視劇「戀人們」出道,2005年參演「泰陵國民村」和導演李允貞結下緣分,合作過多部作品都是經典,像是「咖啡王子1號店」、「白色巨塔」和「我的大叔」等,他也因此以「白色巨塔」崔道英一角獲得百想藝術大賞電視類最佳新人男演員的提名。