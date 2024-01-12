我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

堂本剛爆婚訊 娶小15歲女團偶像

記者梅衍儂／綜合報導
百田夏菜子常上堂本剛的節目。（取材自Instagram）
百田夏菜子常上堂本剛的節目。（取材自Instagram）

日本偶像團體KinKi Kids成員堂本剛出道近37年，在世界各地都有龐大粉絲，他和隊友堂本光一的高人氣，讓外界相當關注2人的感情生活。堂本剛緋聞不多，曾和山口紗彌加傳過交往，如今心有所屬，44歲的他11日宣布和29歲的百田夏菜子步入禮堂。

兩人以書面聲明共同發表結婚喜訊，聲明寫到「在此，堂本剛與百田夏菜子結婚的事宜，特此向大家報告。我們希望世界和平，對現在抱著感激之情，願珍惜每一天生活，也祝大家的心靈安寧」，而兩人也分別在各自的粉絲俱樂部報告結婚消息，堂本剛表示因為有大家的支持決定結婚，由衷感謝粉絲每天都在身邊支持他，「日本、世界面臨著困難，思及此，我會珍惜愛，繼續溫柔、堅強地過生活，與大家共度困難的時光」。

百田夏菜子是女團「桃色幸運草Z」的隊長，她在堂本剛主持的節目「新堂本兄弟」多次現身，2012年2月5日她隨著團體首次亮相於節目，她在2011年12月的部落格還發表錄影感言，寫到「今天有『新堂本兄弟』的錄影，是我一直以來仰慕的節目之一。聽到確定可以上節目的時候，感到『呀呀呀呀呀』」，相當興奮。

兩人宣布結婚的消息一出，該節目的觀眾紛紛留言獻上祝福，也熱議兩人到底是從什麼時候開始交往的。去年4月百田夏菜子接受訪問時其實就有透露快要滿30歲，離結婚似乎不遠了。如今推算當時應該已經沉醉在幸福之中。

堂本剛宣布結婚，震驚日本各界。（取材自Instagram）
堂本剛宣布結婚，震驚日本各界。（取材自Instagram）

日本 緋聞

上一則

從瑯琊榜到繁花 陳龍六搭胡歌「當他背後男人」

下一則

鍾鎮濤的徒弟張國榮…… 王家衛埋「繁花」最催淚彩蛋

延伸閱讀

「KinKi Kids」堂本剛閃婚 娶小15歲女團偶像百田夏菜子

「KinKi Kids」堂本剛閃婚 娶小15歲女團偶像百田夏菜子
不滿偶像伴舞YOASOBI 南韓粉絲槓上「紅白」

不滿偶像伴舞YOASOBI 南韓粉絲槓上「紅白」
轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲
女團霸榜…YouTube今年10大流行歌曲 她們占4首太猛

女團霸榜…YouTube今年10大流行歌曲 她們占4首太猛

熱門新聞

曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衛「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00
孟耿如(左)日前曬出全家福近照。圖／摘自臉書

黃子佼又傳「輕生」孟耿如火速發聲喊「不懂」

2024-01-08 14:47
金球獎最佳男主保羅吉馬蒂(Paul Giamatti)被拍到在In-N-Out用餐。(截取自X)

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

2024-01-09 13:51
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
劉詩詩化身搖滾歌姬辣翻。（取材自微博）

劉詩詩濃妝網襪成搖滾歌姬辣翻 網友看傻嗨喊「老公」

2024-01-05 17:36
鞠婧禕(左)、陳哲遠主演的「仙劍奇俠傳4」陷入「番位之爭」。(取材自微博)

「仙劍4」遲遲不官宣… 都怪鞠婧禕、陳哲遠搞不定「這件事」？

2024-01-09 06:00

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出