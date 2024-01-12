堂本剛爆婚訊 娶小15歲女團偶像

百田夏菜子常上堂本剛的節目。（取材自Instagram）

日本 偶像團體KinKi Kids成員堂本剛出道近37年，在世界各地都有龐大粉絲，他和隊友堂本光一的高人氣，讓外界相當關注2人的感情生活。堂本剛緋聞 不多，曾和山口紗彌加傳過交往，如今心有所屬，44歲的他11日宣布和29歲的百田夏菜子步入禮堂。

兩人以書面聲明共同發表結婚喜訊，聲明寫到「在此，堂本剛與百田夏菜子結婚的事宜，特此向大家報告。我們希望世界和平，對現在抱著感激之情，願珍惜每一天生活，也祝大家的心靈安寧」，而兩人也分別在各自的粉絲俱樂部報告結婚消息，堂本剛表示因為有大家的支持決定結婚，由衷感謝粉絲每天都在身邊支持他，「日本、世界面臨著困難，思及此，我會珍惜愛，繼續溫柔、堅強地過生活，與大家共度困難的時光」。

百田夏菜子是女團「桃色幸運草Z」的隊長，她在堂本剛主持的節目「新堂本兄弟」多次現身，2012年2月5日她隨著團體首次亮相於節目，她在2011年12月的部落格還發表錄影感言，寫到「今天有『新堂本兄弟』的錄影，是我一直以來仰慕的節目之一。聽到確定可以上節目的時候，感到『呀呀呀呀呀』」，相當興奮。