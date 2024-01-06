BLACKPINK成員Jisoo自認不是美女 自嘲「長得像三角飯糰」

Jisoo黯然分手。(取材自Instagram)

南韓 人氣女團BLACKPINK 成員個個擁有精緻五官與姣好身材，履歷登上各大美女榜單，成員jisoo更曾奪下最美女演員排行榜第一名。日前Jisoo做客好友惠利的YouTube 節目，竟然自曝高中以前沒有意識到自己是漂亮的人，一直到身旁友人提及才了解到自己的外貌與人氣，擁有四次元想法的她，竟然還搞笑自嘲自己國中時像是三角飯糰，逗得一旁的惠利哈哈大笑。

BLACKPINK成員Jisoo日前做客好友惠利的YouTube節目「惠利's Club」，大聊兩人認識契機以及生活趣事。當時惠利是《驚人的星期六》主持人之一，Jisoo與Rosé為宣傳新歌〈DDU-DU DDU-DU〉而上節目玩，三人因此成為好友。Jisoo還自曝自己是惠利的跟屁蟲，惠利常去的美髮沙龍、皮膚科、皮拉提斯教室等地她也都會跟著去，還經常遇到彼此。

惠利在徵集粉絲問題時問了Jisoo「什麼時候開始那麼漂亮」，對此Jisoo先是笑出聲，接著表示沒有意識到自己是漂亮的，直到高中時朋友告訴自己很受歡迎才漸漸發現這一事實。她表示自己上高中前沒有很受到歡迎，惠利則認為是不是只有她認為自己不受歡迎，Jisoo則說國中時她的髮型像是三角飯糰，上高中時想著成熟點才改變髮型，在那之後才發現自己受歡迎，因為每次到學校桌上總是會放著麵包跟飲料，有時候還有卡片，那時候的她才意識到自己因為外貌而受到歡迎。