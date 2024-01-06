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大陸歌手毛華鋒遭爆猥褻跟蹤女網友 傳受害者還不只一人

娛樂新聞組／即時報導
女網友提供報警回執單。（取材自微博）
女網友提供報警回執單。（取材自微博）

一名豆瓣女網友發文求助，聲稱遭到娛樂圈人猥褻，並直指涉事者為「奇蹟再唱」的原唱毛華鋒。該女子不僅公開報警回執單，還同步揭露涉及性騷擾的詳細內容，引起網友熱烈討論。截至目前，毛華鋒尚未對此事回應。粉絲到他的微博留言：「毛華鋒老師，真的假的趕快出來公告，別讓我們的光消失了。」

香港01報導，根據該名女子指控，她希望得到網友的支持，因為除了性騷擾、強姦未遂外，毛華鋒還涉嫌監聽和監控她的手機，甚至在去年 10 月、11 月進行跟蹤，使她的情緒陷入極度崩潰。她向網友求助，希望得到解決的建議。

該女子聲稱所述內容屬實，並表示自己持有毛華鋒的個人訊息和地址。兩人多年來一直是朋友，並非情侶關係，但毛華鋒暗戀她。

有關性騷擾的詳情，女子毫不保留地提供，包括報警回執單上顯示的發生時間為去年12月21日。女子在今年1月2日報警，但她並未解釋為何在事發後多日才報案。

女子透露，毛華鋒在其家中對她性騷擾，並涉及強姦未遂。當天，毛華鋒以朋友敘舊為由邀請她到家中，由於多年的認識，她未警覺，卻意外遭受對方的性騷。此外，女子在微博指控毛華鋒盜取她所有的個人訊息，還監控她家人的手機，並破解她的私人微信。爆料者表示受害者不只一位，如果屬實將對毛華鋒的演藝事業造成巨大衝擊。

據悉，爆料女生說自己是1997年的，毛華鋒則是1976年的，今年47歲。毛華鋒1999年在電視劇「都市情感」飾演男主角蘇青出道，為日本著名特攝片「迪迦奧特曼」中文主題歌「奇蹟再現」的原唱。

毛華鋒尚未對此事回應。（取材自微博）
毛華鋒尚未對此事回應。（取材自微博）

性騷擾 微博 微信

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