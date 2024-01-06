小10歲老公當兵 孔曉振捨不得「哭了一夜」

孔曉振小十歲老公近日低調入伍。（取材自微博）

南韓 「收視女王」孔曉振與小10歲歌手Kevin Oh於2022年10月在紐約舉行婚禮，她在日前播出的劉在錫節目「YOU QUIZ ON THE BLOCK」中，聊到老公Kevin時，臉上洋溢著幸福喜悅，還透露老公甜蜜之舉。

噓！星聞綜合報導，其實在錄製節目前幾天Kevin才剛入伍，孔曉振坦言很捨不得，「我將獨自過生活，其實我是哭了一夜才來的」。不過，孔曉老公竟預先寫了E-mail並設定發送時間，讓她每晚都能收到信件，相當暖心。

被問到和老公是如何認識的，孔曉振透露，在拍完「山茶花開時」後，有很多空閒時間，正好朋友約她一起去看Kevin的演出，看完後也覺得「這個人很帥氣」。之後又有機會，兩人也一起到美國看演唱會，而那時是Kevin負責買票，讓孔曉振笑說「比起電話號碼，是先拿到他的銀行帳號。」

其實孔曉振過往曾是不婚主義的，節目中她吐露Kevin吸引她的特質，表示認識Kevin後覺得對方很好、很優秀。雖然Kevin在美國出生長大，韓文沒有英文流利，反倒因此讓孔曉振覺得他說話用字直接純粹，不會拐彎抹角，直說「有時覺得他像天使 」，甚至手機上為老公下的愛稱就是「我的天使」。