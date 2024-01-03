日本強震 山下智久即時翻譯 教旅客防災保暖 粉絲讚爆

日本發生地震後，山下智久充當翻譯，教外國旅客防寒保暖。(取材自Instagram)

日本 石川縣能登在2024年第一天就發生規模7.6強震，使得不少房屋倒塌、道路隆起斷裂，新幹線停駛，對外交通大亂，因此當地滯留了不少外國旅客，山下智久在第一時間於社群將一些日本的防災保暖防寒資訊翻譯成英文，讓外國旅客也能掌握最新資訊。

噓！星聞報導，強震發生後，山下智久在X平台上（原推特 ）除了轉發一些日文防災資訊，更特地翻譯成英文，教滯留在當地的外國旅客如何利用手邊的物品防寒保暖，如今貼文已有1.6萬的轉發，貼文的瀏覽數更近千萬次。網友們也紛紛大讚他這個作法很棒，為外國旅客帶來不少便利。

人在東京的台灣日籍麻衣透過社群報平安，她透露地震 當下感覺到搖晃了一下，原本以為並不嚴重，直到手機警報狂響才發現事態不妙，本來應該沉浸在新年歡樂氣氛的日本，因為地震而變得緊張。她透過新聞看到房屋倒塌、停電和火災等災情畫面，也感到相當心痛。另外，她也小額捐款為災民略盡棉薄之力。

另據港媒報導，前「瀧與翼」成員兼娛樂公司TOBE社長瀧澤秀明，原定元旦透過TikTok直播節目，地震發生後，他隨即表示為免影響網路通訊，取消相關直播，又指目前最重要是大家的人身安全。不少日本網友都大讚貼心，這是正確判斷，「粉絲可以等沒關係，這個決定很好」、「這個對應相當好」、「你說的對，在災害發生後，通訊非常重要，之後我們也能安心的看直播」。

另外，YouTube頻道The First Take原定元旦公開日本男團「關8」的演出片段，同樣表示因受地震影響，影片延至3日上架。