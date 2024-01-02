想跟BLACKPINK工作動作快 Jisoo公司徵人「親哥當老闆」

「Blissoo」公司公開徵才並放上Jisoo的照片。（取材自臉書）

南韓 世界級天團BLACKPINK 和經紀公司YG娛續約團體活動，個人約則全部掌握在自己手上，4位成員各自成立門戶，有消息指出，成員Jisoo將和親哥哥合作，以家族管理的方式展開個人活動，目前新公司已經公開在網路上招聘新血，準備大展手腳。

Jisoo的哥哥嬰幼兒健康品牌Biomom的負責人，最近開品牌跨足K-pop產業，成立新公司「Blissoo」，並公開徵才，包括影片編輯、設計人員、保鑣，還放上Jisoo的照片，就連公司名稱也和Jisoo的名字有關，在最新的公司簡介中可看到，「Blissoo」的目標是「透過迅速擴大國內外的娛樂業務，與藝術家共同成長，獲得K-pop粉絲的喜愛」。

對此，韓媒「XPORTSNEWS」求證Biomom，對方表示：「我們無法說明與Blissoo的關係，也無法連公司高層（指Jisoo哥哥）的家族關係都掌握清楚。」

除了Jisoo，BLACKPINK的Jennie去年11月成立了個人品牌「ODD ATELIER（OA）」，據傳她將著重音樂和時尚、演員等領域，Lisa和Rosé之後也將宣布成立個人品牌，Lisa將專注海外活動，Rosé則是持續投身音樂。